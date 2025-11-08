Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 07.11.2025 auf 2.090 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.42 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 1.899 USD. Bei 6.899 USD erreichte der Coin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net