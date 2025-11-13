Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristige Anlage 13.11.2025 11:03:08

Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren war ein Tezos 1.036 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’648.76 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.5827 USD), wäre die Investition nun 5’621.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.78 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0.4914 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 1.795 USD und wurde am 07.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

