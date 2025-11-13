|Langfristige Anlage
|
13.11.2025 11:03:08
Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Investment in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 3 Jahren war ein Tezos 1.036 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’648.76 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.5827 USD), wäre die Investition nun 5’621.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.78 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0.4914 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 1.795 USD und wurde am 07.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|81’642.20506
|0.77%
|Handeln
|Vision
|0.07244
|-1.01%
|Handeln
|Ethereum
|2’769.05096
|1.75%
|Handeln
|Ripple
|1.98665
|4.45%
|Handeln
|Solana
|123.14702
|0.75%
|Handeln
|Cardano
|0.44892
|3.23%
|Handeln
|Polkadot
|2.36052
|1.29%
|Handeln
|Chainlink
|12.46253
|3.22%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.29%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.32%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!