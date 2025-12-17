|Rentable USDT-Anlage?
|
17.12.2025 19:43:08
Tether: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Tether gebracht.
Tether notierte am 16.12.2024 bei 1.000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 99.97 Tether im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.97 USD, da Tether am 16.12.2025 0.9999 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 0.03 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von USDT liegt derzeit bei 0.9978 USD und wurde am 01.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
