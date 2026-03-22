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22.03.2026 11:03:09
Sui: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Sui gebracht.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.247 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44.50 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0.9376 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.73 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 58.27 Prozent gleich.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.02.2026 bei 0.8603 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
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