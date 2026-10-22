|Rentables Solana-Investment?
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22.10.2026 19:43:09
Solana: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen
Bei einer frühen Investition in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 29.37 USD wert. Bei einer SOL-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.05 Solana in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’636.03 USD, da sich der Wert von Solana am 21.10.2026 auf 106.78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 263.60 Prozent zugenommen.
Am 06.06.2026 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 26.10.2025 bei 200.11 USD.
Redaktion finanzen.net
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