Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’790 -0.1%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9221 -0.4%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’044 -2.4%  Bitcoin 66’792 -3.7%  Dollar 0.8219 -0.3%  Öl 112.5 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Solana: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Hermès-Aktie knickt ein: China-Geschäft bremst gewohnt starkes Wachstum
Suche...
Plus500 Depot
Rentables Solana-Investment? 22.10.2026 19:43:09

Solana: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen

Solana: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 29.37 USD wert. Bei einer SOL-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.05 Solana in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’636.03 USD, da sich der Wert von Solana am 21.10.2026 auf 106.78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 263.60 Prozent zugenommen.

Am 06.06.2026 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 26.10.2025 bei 200.11 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?