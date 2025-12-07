Solana Kurs Prognose: Nur noch bergauf?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Unsicherheit hat den Kryptomarkt nach wie vor fest im Griff. Zwar hat sich Bitcoin vom Tief von 80.000 Dollar schnell auf 93.000 Dollar erholt, am Wochenende ist der Kurs aber wieder unter die 90.000 Dollar Marke gefallen. Das zieht auch Altcoins mit nach unten, wovon auch Solana nicht verschont bleibt. Wer aufgrund der guten Nachrichten rund um Solana eingestiegen ist, sitzt inzwischen bereits auf hohen Verlusten, weil der gesamte Markt in den letzten Wochen stark eingebrochen ist. Allerdings könnte das Schlimmste bei Solana jetzt überstanden sein.

Wichtige Kursone erreicht

Solana war von der bearishen Stimmung am Kryptomarkt nicht ausgenommen. Auf Wochensicht notiert $SOL noch rund 1 % tiefer, im letzten Monat ist der Kurs allerdings um über 17 % gefallen. An das Allzeithoch, das bei 294 Dollar liegt, ist gar nicht mehr zu denken. Dafür müsste sich der Kurs mehr als verdoppeln. Allerdings zeigt sich, dass inzwischen eine wichtige Kurszone erreicht wurde, an der es zur Trendwende kommen könnte.

($SOL Chart – Quelle: Tradingview)

Im Bereich zwischen 120 und 135 Dollar kam es in der Vergangenheit mehrmals zu einer starken Erholung, sodass sich hier eine starke Supportzone gebildet hat. Aktuell sieht es stark danach aus, als würde dies Zone auch diesmal wieder halten, wobei $SOL bereits am oberen Ende dieses Bereichs notiert. Das könnte einen schnellen Anstieg nach sich ziehen.

Um ein bullisheres Bild zu erzeugen und Investoren zu überzeugen, wäre ein Anstieg über den EMA 50 und den EMA 200 wichtig, die jeweils bei rund 154 und rund 174 Dollar liegen. Gelingt es, diese beiden Linien zu übersteigen, steht einem schnellen Anstieg zurück auf über 200 Dollar nichts im Weg.

Institutionelle Nachfrage steigt

Nicht nur aus charttechnischer Sicht sieht es danach aus, dass Solana das Schlimmste überstanden haben könnte. Auch auf fundamentaler Seite spricht vieles für einen Anstieg. Vor allem die Tatsache, dass institutionelle Investoren vermehrt in die Spot Solana ETFs investieren, spricht für einen Kursanstieg in den nächsten Wochen und Monaten.

(Kapitalzuflüsse bei den Spot Solana ETFs – Quelle: Coinglass)

Allgemein zeigt sich, dass institutionelle Investoren immer grösseres Interesse am Kryptomarkt zeigen, wobei Solana neben Ethereum und Bitcoin zu den grössten Profiteuren dieser Entwicklung gehören dürfte. Viele Analysten halten daher ein neues Allzeithoch von 500 Dollar durchaus für realistisch im nächsten Jahr. Noch deutlich höhere Renditen werden allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER) erwartet.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper vor der Kursexplosion

Während Solana im kommenden Jahr nochmal um knapp 300 % steigen könnte, erwarten Analysten beim neuen $HYPER-Token von Bitcoin Hyper deutlich höhere Renditen. Das liegt daran, dass Investoren hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich ist. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die auf der Sicherheit von Bitcoin aufbaut, aber die Solana Virtual Machine nutzt, um Bitcoin auf ein völlig neues Level zu heben.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Wer seine Coins auf die neue Hyper Chain bridget, profitiert dort von sämtlichen Möglichkeiten, die auch das Solana-Ökosystem zu bieten hat, sodass Bitcoin vom passiven zum aktiven Asset wird, das auch zusätzliche Renditen durch Lending, Staking oder viele weitere DeFi-Anwendungen generieren kann.

Der $HYPER-Token wird nicht nur für Transaktionsgebühren benötigt, sondern auch für Liquidity Pools auf der Hyper Chain, für Staking und für Governance. Schon jetzt haben Anleger fast 30 Millionen Dollar investiert, bevor der neue Coin überhaupt an den Börsen gelistet wurde, was schnell deutlich macht, dass es sich hier um den nächsten Top 50 Altcoin handeln könnte, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

