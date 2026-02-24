So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Neo kostete gestern vor 1 Jahr 10.62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.419 NEO-Coins. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (2.656 USD), wäre die Investition nun 25.02 USD wert. Damit wäre das Investment um 74.98 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 24.02.2026 bei 2.617 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 10.29 USD.

Redaktion finanzen.net