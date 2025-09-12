So viel Verlust hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0.000028 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35’714’285.71 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 473.21 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.09.2025 auf 0.000013 USD belief. Damit wäre die Investition 52.68 Prozent weniger wert.

Bei 0.000011 USD erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.000033 USD erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net