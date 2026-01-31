|Entwicklung der Investition
|
31.01.2026 19:43:08
So viel hätten Anleger mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Hedera Investoren gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.3908 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255.87 HBAR-Coins Die gehaltenen Hedera wären am 30.01.2026 25.19 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.098454 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.81 Prozent verringert.
Bei 0.087661 USD erreichte HBAR am 31.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’821.56363
|0.28%
|Handeln
|Vision
|0.04002
|-0.21%
|Handeln
|Ethereum
|2’085.64208
|-3.19%
|Handeln
|Ripple
|1.33400
|-3.33%
|Handeln
|Solana
|90.37633
|0.50%
|Handeln
|Cardano
|0.24921
|-2.40%
|Handeln
|Polkadot
|1.30533
|-1.47%
|Handeln
|Chainlink
|8.31617
|-1.98%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.91%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.25%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/