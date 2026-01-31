Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So viel hätten Anleger mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.3908 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255.87 HBAR-Coins Die gehaltenen Hedera wären am 30.01.2026 25.19 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.098454 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.81 Prozent verringert.

Bei 0.087661 USD erreichte HBAR am 31.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

