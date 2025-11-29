|Rentabler HBAR-Einstieg?
So viel hätten Anleger an einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Hedera Anlegern gebracht.
Hedera notierte am 28.11.2024 bei 0.1448 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’904.20 HBAR im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 28.11.2025 auf 0.1454 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’004.04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0.40 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.1310 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0.3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
