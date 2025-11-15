|Krypto-Anlage im Fokus
So viel hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.
Toncoin notierte am 14.11.2024 bei 5.232 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 191.14 Toncoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 348.86 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2025 auf 1.825 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 348.86 USD, was einer negativen Performance von 65.11 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.825 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.
