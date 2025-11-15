Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439 -4.6%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 64.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
So viel hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr gekostet
Hedera: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
NVIDIA-CEO Jensen Huang stösst im Oktober massenhaft Aktien des Konzerns ab
Logitech-Aktie: Cyberangriff - Daten gestohlen
Suche...
Plus500 Depot
Krypto-Anlage im Fokus 15.11.2025 19:43:09

So viel hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Toncoin notierte am 14.11.2024 bei 5.232 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 191.14 Toncoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 348.86 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2025 auf 1.825 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 348.86 USD, was einer negativen Performance von 65.11 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.825 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

10:33Finixio Crypto Logo Ethereum: Jetzt wird’s gefährlich
10:07Finixio Crypto Logo Krypto News: Das gab’s noch nie
09:54Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Tiefgehende Analyse des aufkommenden Bitcoin Layer 2 Skalierungsnetzwerks
09:32Finixio Crypto Logo Alibaba erwägt tokenisierte USD/EUR-Abrechnungen mit JPMorgan
14.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper? Das schnellste Bitcoin Layer-2-Netzwerk, das die Skalierbarkeit der Blockchain revolutioniert
14.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper? Das schnellste Bitcoin Layer-2-Netzwerk, das die Skalierbarkeit der Blockchain revolutioniert
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025