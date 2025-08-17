|Wachstum oder Verlust?
|
17.08.2025 19:43:09
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr gekostet
Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 16.08.2024 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.4045 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 247.21 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.2368 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41.46 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0.1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.7155 USD.
Redaktion finanzen.net
