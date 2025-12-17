So viel Gewinn hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Anzeige

Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0.002786 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 35’891.05 Dogecoin im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 16.12.2025 gerechnet (0.1317 USD), wäre die Investition nun 4’725.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4’625.22 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 17.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1269 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4151 USD.

