So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 30.08.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.027157 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 368’230.68 POL. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94’609.84 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.08.2025 auf 0.2569 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 846.10 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0.7155 USD.

Redaktion finanzen.net