|BNB-Investition im Blick
|
19.11.2025 11:03:08
So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen
Das wäre der Verdienst eines frühen Binance Coin-Engagements gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Binance Coin notierte am 18.11.2020 bei 28.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 356.15 BNB. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 18.11.2025 gerechnet (932.30 USD), wäre die Investition nun 332’038.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3’220.38 Prozent erhöht.
Am 10.03.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 533.45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin liegt derzeit bei 1’310.96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’172.10434
|-1.49%
|Handeln
|Vision
|0.06130
|0.88%
|Handeln
|Ethereum
|2’465.91628
|-1.14%
|Handeln
|Ripple
|1.71148
|-3.45%
|Handeln
|Solana
|111.68460
|-0.79%
|Handeln
|Cardano
|0.37318
|-1.75%
|Handeln
|Polkadot
|2.16968
|-1.49%
|Handeln
|Chainlink
|10.76733
|-2.43%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.83%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.55%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!