So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen

Binance Coin notierte am 18.11.2020 bei 28.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 356.15 BNB. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 18.11.2025 gerechnet (932.30 USD), wäre die Investition nun 332’038.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3’220.38 Prozent erhöht.

Am 10.03.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 533.45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin liegt derzeit bei 1’310.96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net