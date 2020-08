SIX bietet weltweit erstes aktiv verwaltetes Krypto-ETP zum Handel an

A A Drucken

Am 28. Juli 2020 listete die Schweizer Börse SIX das "Bitcoin Capital Active ETP". Laut einer Pressemitteilung von SIX stellt der Neuzugang "das allererste Krypto-ETP" dar, "das an einem regulierten Marktplatz gehandelt werden kann".



• Bitcoin Capital Active ETP wird von der Bitcoin Capital AG emittiert und von der FiCAS AG verwaltet• Es deckt die 15 wichtigsten Kryptowährungen ab• Das ETP steht in der Schweiz und ausgewählten europäischen Jurisdiktionen für Anleger zur Verfügung Was ist das Bitcoin Capital Active ETP? Das Bitcoin Capital Active ETP (Kürzel: BTCA) ist ein von der Bitcoin Capital AG emittiertes und von der FiCAS AG verwaltetes "Exchange Traded Product", dessen zugrundeliegenden Basiswerte die 15 wichtigsten Kryptowährungen sind. Der Net Asset Value (NAV) der Anlage soll laut FiCAS durch einen aktiven Handel von Bitcoin gegen "sorgfältig ausgewählte Altcoins" der anderen Top-Currencies gesteigert werden. Die hierbei zu fällenden Entscheidungen gehen auf einhergehende Nachforschungen, technische und fundamentale Analysen, proprietäre Algorithmen, KI-Anwendungen sowie dem Ermessen der Experten zurück. Mit dieser dynamischen Strategie inklusive eines aktiven Risikomanagements möchte man den Markt schlagen und eine besonders hohe Rendite erwirtschaften. Nach Meinung von Alain Picard, Head Trading Sales & Management bei SIX Securities & Exchanges, ist das Bitcoin Capital Active ETP damit "das erste seiner Klasse". Es erweitere das bestehende ETP-Universum und biete Anlegern den Zugang zu einem aktiv verwalteten Krypto-Produkt. Anzeige Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen Die neu zur Verfügung gestellte Investitionsalternative soll sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern dazu dienen, ihre Portfolios um ein verwaltetes Kryptowährungs-Basket zu erweitern und zu diversifizieren. Neben der Schweiz können auch Interessenten aus bestimmten anderen europäischen Jurisdiktionen das ETP erwerben. Der Kauf findet wie bei üblichen Aktieninvestitionen über die Bank oder den Broker statt. Diese müssen lediglich einen Zugang zu der Schweizer Börse besitzen. Das Geschäft mit den Krypto-Produkten steigt an Mit der Aufnahme der Bitcoin Capital AG steigt laut SIX die Anzahl der ETP-Anbieter an der Schweizer Börse auf fünf Emittenten an. Gemeinsam stellen diese den Anlegern 31 Krypto-ETPs zum Kauf zur Verfügung. Nach Angaben von Alain Picard beläuft sich die Anzahl der gesamten handelbaren Krypto-Instrumente bei SIX sogar auf über 140 Produkte. Das entsprechende Segment soll im ersten Halbjahr von 2020 ein Handelsvolumen von über CHF 360 Millionen verzeichnet haben. Die Menge der Transaktionen belief sich dabei auf 16'000 Stück. Hiermit setzt sich die gute Entwicklung aus 2019 weiter fort. Das vergangene Jahr stellte nämlich einen neuen Rekord an der Schweizer Börse auf. Bereits 2019 erzielten Produkte mit Kryptowährungen als Basiswerte ein Handelsvolumen von CHF 518,2 Millionen. Im Vergleich zu 2018 bedeutete dies wiederum einen Zuwachs von etwa 17 Prozent. Aufgrund dieser guten Zahlen bezeichnet sich SIX selbst als weltweit führenden Marktplatz für regulierte Krypto-Produkte. Redaktion finanzen.ch

