|Rentables Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment?
|
08.02.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg verlieren können.
Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.2986 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 334.87 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 07.02.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.097752 USD 32.73 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 67.27 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0.091771 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 12.02.2025 bei 0.3282 USD.
Redaktion finanzen.net
