Millionendiebstahl - Kryptowährungen bei der Krypto-Börse OKX entwendet

• Diebe nutzen Exploit bei Kryptobörse OKX• Schaden in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar• OKX will bestohlene Nutzer entschädigen

Dezentrale Börsen (Decentralized Exchange - kurz: DEX), die nicht zentralisiert verwaltet werden, sondern die stattdessen auf der Blockchain-Technologie basieren, wobei das Orderbuch dezentral geführt wird, werden allgemeinhin als sicher betrachtet. Doch auch hier sind die Nutzer nicht völlig vor kriminellen Machenschaften sicher, wie jüngst das Beispiel OKX zeigte.

Wie "Newsbit" Mitte Dezember berichtete, konnten sich Hacker erfolgreich Zugang zum OKX-System verschaffen und mehr als 2,7 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen stehlen. Anscheinend gelang ihnen dies, indem sie den privaten Schlüssel eines Proxy-Administrator-Kontos kompromittierten und diesen Zugang dann verwendeten, um das Proxy-Kontrakt der Börse auf eine bösartige Version zu aktualisieren. Dies ermöglichte es den Kriminellen, Gelder aus 18 Wallet-Adressen zu entwenden, die mit einem marktmachenden Smart Contract verbunden waren. Die erste Warnung vor dem Exploit erfolgte am 13. Dezember durch das Blockchain-Sicherheitsunternehmen SlowMist Zone auf dem Kurznachrichtendienst X.

