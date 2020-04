Mike Novogratz: Corona-Krise könnte Bitcoin bis zum Jahresende auf 20'000 Dollar treiben

• Corona-Krise könnte Bitcoin antreiben• Mike Novogratz erwartet Kursverdoppelung• Prognose bekräftigt

Die Corona-Pandemie hat die internationalen Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Auch der Bitcoin blieb nicht verschont und brach deutlich ein. Als "sicherer Hafen", wie sie von manchen Fans angepriesen wurde, erwies sich die weltweit beliebteste Kryptowährung dabei nicht.

Trotzdem sind viele in der Krypto-Community überzeugt, dass der Bitcoin von der derzeitigen Krise profitieren kann. Denn die internationalen Notenbanken haben im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ihre Geldschleusen weit geöffnet. Für Anleger, die deshalb ihr Vertrauen in das staatliche Finanzsystem verlieren, könnte der Bitcoin nun attraktiv werden, denn schliesslich wurde er als dezentrales, staatlich unabhängiges und nicht-inflationäres Zahlungsmittel entworfen.

Einer derer, die den Bitcoin deshalb vor einer strahlenden Zukunft sehen, ist Michael Novogratz, CEO und Gründer der Krypto-Investmentfirma Galaxy Digital. In einem Interview mit dem US-Sender "CNBC" verwies er auf ein steigendes Interesse der Investoren an Bitcoin und erklärte: "Dies ist das Jahr von Bitcoin und wenn er bis zum Jahresende nicht steigt, dann werde ich meine Schuhe an den Nagel hängen."

Auf Nachfrage wurde der ehemalige Hedgefondsmanager konkreter und prognostizierte, dass sich der Bitcoinkurs in sechs Monaten verdoppelt haben sollte. Ausserdem hält er es für möglich, dass der Bitcoin zum Jahresende sogar die Marke von 20'000 Dollar testen könnte.

