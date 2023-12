Krypto-Welt reibt sich die Augen: "Dr. Doom" Roubini launcht eigenen Token

• Nouriel Roubini war für seine Krypto-Kritik bekannt• "Dr. Doom" lanciert nun den Atlas Climate Token• Stablecoin will "ergänzende Absicherung zu US-Dollar-Instrumenten" sein

Starökonom Nouriel Roubini hat aus seiner Ablehnung gegenüber Krypto nie einen Hehl gemacht. So verunglimpfte er die weltweit beliebteste Kryptowährung Bitcoin mal als "Shitcoin", mal als "Mutter aller Blasen". Den gesamten Kryptosektor kritisierte er noch im vergangenen Jahr als "zusammenbrechendes Schneeballsystem " - und bei anderer Gelegenheit als "den grössten kriminellen Raubzug in der Geschichte der Menschheit". Selbst die Blockchain-Technologie war für ihn nicht mehr als die "Kopie einer Tabellenkalkulation".

Doch nun reiben sich Krypto-Fans verwundert die Augen, denn Nouriel Roubini scheint seine Meinung radikal geändert zu haben. Denn der Ökonomie-Professor, der als einer der Ersten die Finanzkrise vorausgesagt und sich damit den Spitznamen "Dr. Doom" eingehandelt hat, ist inzwischen Mitgründer und Chefökonom von Atlas Capital. Das Krypto-Startup beschreibt sich selbst als "FinTech-Unternehmen, das technologiegetriebene Lösungen zur Bewältigung makroökonomischer, geopolitischer und klimatischer Risiken entwickelt".

Doch damit nicht genug. Wie der Website des Projekts, welches "durch KI, ML, Klimatechnologie und Blockchain ermöglicht" werde, zu entnehmen ist, wurde mit dem Atlas Climate Token ein Blockchain-basierter Stablecoin gestartet. Bei Stablecoins handelt es sich um digitale Währungen deren Wert meist an staatliche Fiat-Währungen gekoppelt ist. Der Atlas Climate Token ist der Website zufolge durch ein Portfolio liquider realer Vermögenswerte gedeckt: klimaresistente REITs, strategische Rohstoffe, inflationsgesicherte Staatsanleihen und Gold. Ziel sei es, eine "stabile ergänzende Absicherung zu US-Dollar-Instrumenten" sowie einen "digitalen Wertspeicher und im Laufe der Zeit ein Zahlungsmittel für gefährdete Gemeinschaften" anzubieten.

Angesichts seiner früheren Aussagen verwundert es nicht, dass Nouriel Roubini nun den Spott von Leuten erntet, denen er früher auf die Füsse getreten ist. Einer davon ist Changpeng "CZ" Zhao, Mitgründer und CEO der Kryptobörse Binance: "Manche Leute sind einfach schamlos", spottete CZ auf dem Kurznachrichtendienst X. "Nachdem er Binance vor einem Jahr öffentlich angegriffen hat, gibt [Roubini] jetzt einen Token heraus und verwendet OHNE Erlaubnis das Binance-Logo auf seiner Website".

