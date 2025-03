Krypto News: Trump trifft sich mit Bitcoin-Enthusiasten im Weissen Haus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der US-Präsident Donald Trump hat zum Einläuten des Wochenendes die wichtigsten Vertreter der Kryptoindustrie im Weissen Haus empfangen. Dabei sprach er ihnen seine vollste Unterstützung in der Branche aus. Er fügte hinzu, dass er in den letzten Jahren versprochen habe, die Vereinigten Staaten zur Supermacht für Bitcoin zu machen, und historische Taten sprechen lassen will, um sein Versprechen einzulösen.

Woher stammen die Bitcoin?

Donald Trump räumt auch ein, dass die US-Regulierer in den vergangenen Jahren Fehler begangen hätten. Nicht nur hätten sie in den letzten Jahren durch die SEC den Fortschritt der Industrie verlangsamt und somit auch Innovationen aufgehalten, sondern auch Bitcoin verkauft. Die Vereinigten Staaten gelten als der Staat mit den grössten Bitcoin-Reserven. Diesen Schatz haben sie allerdings nicht selbst erwirtschaftet, sondern er stammt aus einer Schattenwirtschaft.

Quelle: Arkham.com

12.267 Bitcoin stammen vom Bitfinex-Hack, und weitere 94.643 wurden von Ilya Lichtenstein und Heather Morgan beschlagnahmt. Weitere 2.818 kamen aus weiteren Bitfinex-Aktivitäten. 69.370 stammen wiederum vom Darknet-Marktplatz Silk Road, davon weitere 9.800 Bitcoin von James Zhong, der in Verbindung zu Silk Road stand. Insgesamt beträgt die Anzahl der Bitcoins, die in Verbindung mit dem US-Staat stehen, sage und schreibe 198.109 Bitcoin im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar.

Trump beteuert heute öffentlich, dass der Staat in den letzten Jahren zehntausende Bitcoin verkauft habe, die heute viele Milliarden Dollar wert wären, wenn sie einfach gehalten worden wären. Nun möchte er eine Regel befolgen, die jeder Bitcoin-Investor kennen sollte:

Verkaufe niemals deine Bitcoin. Donald J. Trump

Dies ist ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass sich der US-Staat damit bereits 1% des gesamten Bitcoin Bestandes gesichert hat. Auch der deutsche Staat hat bis zum letzten Jahr Bitcoin Reserven aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmt worden sind. Diese Bestände hat das Bundeskriminalamt allerdings zum Preis von etwa 65.000 US-Dollar pro Bitcoin bereits vollständig verkauft.

Prominente Gäste beim Kryptogipfel

Der Kryptogipfel im Weissen Haus ist ein Statement für die Krypto-Branche, die auch viele Kritiker hat. Zu dem Treffen im Weissen Haus kamen einige prominente Gäste aus der Szene. Zunächst war selbstverständlich Trumps engster Krypto-Berater David Sacks anwesend. Er ist ein bekannter Krypto-Befürworter und hat mit seiner Ernennung bereits für knallende Sektkorken in Investorenkreisen gesorgt. Auf der Gästeliste des Weissen Hauses waren aber auch Grössen wie der bekannte Bitcoin-Investor Michael Saylor anzutreffen.

STARTING: WHITE HOUSE CRYPTO SUMMIT



WATCH LIVE: https://t.co/INBWWoMdnj pic.twitter.com/sebgQ0HP2M — Kris Kay | DeFi Donut (@thekriskay) March 7, 2025

Er ist mit seiner Firma Strategy (ehemals MicroStrategy) durch seine aggressive Bitcoin-Akkumulationsstrategie bekannt geworden. Nicht fehlen durfte auch ein grosser Sponsor der Trump-Wahlkampagne, Tyler Winklevoss. Bekannt durch die Mitgründung von „The Facebook“ in den frühen 2000ern, ist er heute als Gründer der Gemini-Kryptobörse aufgetreten. Diese hat in der vergangenen Woche den Freifahrtschein von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC erhalten, indem alle Klagen fallengelassen wurden.

Trumps eigene Krypto-Projekte und Wahlkampf-Spenden

In dieser Woche unterzeichnete Trump ein Dekret, das die strategische Krypto-Reserve der US-Regierung manifestieren soll. Dabei soll die Reserve zunächst aus den Kryptowährungen zusammengestellt werden, die die US-Regierung in den letzten Jahren beschlagnahmt hat, also ohnehin bereits besitzt. Ein Plan, weitere zu kaufen und den Bestand weiter auszubauen, wurde nicht weiter erläutert. Der KI- und Krypto-Beauftragte David Sacks betonte, dass damit so etwas wie ein digitales Fort Knox entstehe, und verwies dabei auf die US-Goldreserven, die im US-Bundesstaat Kentucky gelagert werden.

Damit sei Trump seinen Versprechungen gerecht geworden und erläuterte den Wandel zur letzten Regierung. Während der Präsidentschaft von Joe Biden hat die Kryptowährungsindustrie stark unter undurchdringlichen Regulierungen gelitten – Trump möchte das ändern und Raum für Innovationen lassen. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Trump selbst seit einiger Zeit in der Krypto-Welt investiert ist. Erst eine NFT-Serie mit Trump-Sammelkarten, dann eine eigene Börse und nun auch ein eigener Coin sollen sein Commitment in der Industrie unterstreichen.

Damit ist Trump auch seinen Versprechen gegenüber seinen grössten finanziellen Unterstützern im zweiten Wahlkampf gerecht geworden. Die Krypto-Industrie hat Millionenspenden aufgebracht, um Trump als Präsidenten zu sehen. Dabei waren auch Spenden in Kryptowährungen selbst gestattet.

So können Privatanleger von diesen Entwicklungen profitieren

Nun möchte er sich revanchieren. Dafür setzte er einen bekannten Krypto-Befürworter an die Spitze der SEC und stellte somit eine Reihe an laufenden Verfahren ein, die sich gegen die Industrie richteten – auch gegen Memecoins per se. Diese wurden noch vor einiger Zeit als so etwas wie Wertpapiere angesehen.

