Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
BLKB-Aktie: Tochter Radicant soll Management überdurchschnittlich vergütet haben
Rekordjahr 2024 für ETFs: Warum Obligationen-ETFs überzeugen können
IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Suche...
Anlage im Check 22.11.2025 11:03:09

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Internet Computer kostete am 26.10.2021 46.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 213.49 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4.292 USD), wäre die Investition nun 916.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90.84 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.10.2025 bei 2.891 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025