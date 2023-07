HSBC-Kunden in Hongkong erhalten Zugang zu Bitcoin Futures ETFs

Wu Blockchain verkündet in einem Twitter-Beitrag, dass Kunden der HSBC in Hongkong nun Bitcoin als ETFs handeln können. ETFs, die als Wertpapiere gehandelt werden, wurden vor einiger Zeit in der App von Hongkongs grösster Bank notiert. HSBC ist somit der erste Kreditgeber, der seinen Nutzern Zugang zu digitalen Vermögenswerten gewährt. Darunter sind der CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF und der Samsung Bitcoin Futures Active ETF.

SCOOP: HSBC, the largest bank in Hong Kong, today allows its customers to buy and sell Bitcoin and Ethereum ETFs listed on the Hong Kong exchange, and is also the first bank in Hong Kong to allow it. The move will expand local users’ exposure to cryptocurrencies in Hong Kong. pic.twitter.com/vH0LieSVGw