Mike Novogratz weiterhin bullisch für den Bitcoin - das sind die Gründe

• Bitcoin erholt sich langsam von Kurseinbruch• Mike Novogratz sieht wachsende Akzeptanz in Asien• Die Wall Street-Legende rechnet mit Leitzinssenkung noch in 2023

Nachdem im November 2021 noch Rekordstände erzielt wurden, sind die Kurse zahlreicher Kryptowährungen im vergangenen Jahr regelrecht eingebrochen. Doch mit sinkendem Inflationsdruck kommen die Kurse zurück. In einem CNBC-Interview gab sich jüngst auch Mike Novogratz optimistisch hinsichtlich der Zukunft des Kryptomarkts: "Auf risikobereinigter Basis sind Bitcoin und Ether die beiden besten Anlagegüter über zwei Jahre, drei Jahre, sechs Monate", so der der ehemalige Hedgefondsmanager.

Fortschritte in Asien

Der CEO und Gründer der Krypto-Investmentfirma Galaxy Digital stützt seinen Optimismus unter anderem auf Anzeichen einer wachsenden Krypto-Akzeptanz in Asien: Denn zum einen gestatte Hongkong erstmals offiziell Privatkunden den Handel mit Kryptowährungen an regulierten Börsen.

Zum anderen ermögliche WeChat inzwischen den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf seiner Plattform, was angesichts des Umfangs dieser Plattform ein bedeutender Meilenstein sei. Die grösste soziale Messeging-Plattform in China, habe zudem damit begonnen, ihren Nutzern Bitcoin-Preisdaten zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglichen, den aktuellen Kurs der ältesten und nach Marktwert grössten Kryptowährung in Yuan zu tracken.

Beide Entwicklungen werden nach Ansicht von Novogratz ein Katalysator für einen Bitcoin-Bullenmarkt sein.

Zinswende der Fed

Doch die Wall Street-Legende sieht noch weitere positive Entwicklungen für den Kryptomarkt. So geht Novogratz nämlich noch im laufenden Jahr von einem Kurswechsel der US-Notenbank aus. Derzeit würden Risikoanlagen wie Aktien und Bitcoin zwar noch unter der falkenhaften Geldpolitik , mittels derer die Währungshüter die hohe Inflation bekämpfen wollen, leiden. Doch bereits für Oktober 2023 rechne er mit einem Richtungswechsel, was dann seiner Meinung nach einen Bull-Run für digitale Vermögenswerte auslösen werde. Falls die Fed den Leitzinsen in der zweiten Jahreshälfte senkt, könnten Bitcoin und Ethereum beträchtlich zulegen, gab sich Novogratz überzeugt.

Allerdings hatte Mike Novogratz dieses Interview vor der letzten Zinsentscheidung der Fed gegeben. Die US-Notenbank hat dann aber Mitte Juni zwar erwartungsgemäss eine Pause eingelegt und den Leitzins nach zehn Zinserhöhungen in Folge unverändert belassen, jedoch hat Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Sitzung für 2023 noch bis zu zwei weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Wie es weiter hiess, sehen die meisten Fed-Ratsmitglieder Zinssenkungen erst im Jahr 2024.

