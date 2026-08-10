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10.08.2026 16:13:43
How to value Bitcoin, Ethereum, and Solana
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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
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– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
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Silber – der unterschätzte Gewinner?
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Lieferketten & kritische Rohstoffe
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️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
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– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren