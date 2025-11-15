Hedera: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Hedera notierte gestern vor 1 Jahr bei 0.063764 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 156’827.52 Hedera im Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 14.11.2025 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0.1535 USD 24’079.63 USD wert gewesen. Das entspricht einem Plus von 140.80 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 17.11.2024 erreicht und liegt bei 0.090139 USD. Bei 0.3748 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net