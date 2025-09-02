Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung

In unserer ersten Episode (von 7) dreht sich alles um die Grundlagen von Bitcoin und Blockchain. Was steckt wirklich hinter Begriffen wie Dezentralität oder Mining, und warum wurde Bitcoin überhaupt entwickelt? Ist es am Ende eher digitales Geld oder doch das neue "digitale Gold" - und welche Mythen halten sich bis heute?







