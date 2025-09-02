Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'088 -0.7%  SPI 16'738 -0.9%  Dow 45'167 -0.8%  DAX 23'487 -2.3%  Euro 0.9367 -0.1%  EStoxx50 5'291 -1.4%  Gold 3'535 1.7%  Bitcoin 89'209 2.1%  Dollar 0.8052 0.6%  Öl 69.1 1.4% 
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
Kraft Heinz-Aktie knickt ein: Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen
NIO-Aktie fester: Tesla-Konkurrent reduziert Verluste und steigert Umsatz
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Podcast 02.09.2025 21:03:24

Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung

Krypto kompakt (1/7): Bitcoin & Blockchain erklärt - Grundlagen für Einsteiger

In unserer ersten Episode (von 7) dreht sich alles um die Grundlagen von Bitcoin und Blockchain. Was steckt wirklich hinter Begriffen wie Dezentralität oder Mining, und warum wurde Bitcoin überhaupt entwickelt? Ist es am Ende eher digitales Geld oder doch das neue "digitale Gold" - und welche Mythen halten sich bis heute?




Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung auf Spotify


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere Finanz.Punkt.! So stellst du sicher, dass du auch künftig keine Folge auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform verpasst.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/

NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Bitcoin kann Marke von 110`000 US-Dollar zurückerorbern

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV