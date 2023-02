Ferrari und Velas Blockchain werden nicht länger zusammenarbeiten

• Turbulenzen am Kryptomarkt könnten Grund für Beendigung der Zusammenarbeit sein• Neben Ferrari beenden auch andere Formel-1-Teams die Zusammenarbeit mit Kryptounternehmen• Velas entwickelt effiziente Blockchain

Zusammenarbeit vorzeitig beendet

Der italienische Automobilhersteller Ferrari beendet die Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Startup Velas, das berichtet unter anderem Bloomberg. Die Partnerschaft zwischen dem Formel-1-Traditionsteam Ferrari und Velas wurde 2021 als langfristiges Projekt angekündigt, nun aber bereits nach einer Saison beendet. Eine offizielle Stellungnahme der Unternehmen lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht vor und über mögliche Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit kann nur spekuliert werden. Ein Zusammenhang mit den jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt ist nicht auszuschliessen. Das Ende der Kooperation ist für Ferrari gleichbedeutend mit einem Einnahmeverlust in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für die Formel-1-Saison 2023, wie Blockchainwelt berichtet. Zusätzlich muss Ferrari demnach auch auf Sponsorengelder in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verzichten, da ebenso die Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Snapdragon, einem Tochterunternehmen von QUALCOMM, beendet wurde.

Kryptounternehmen ziehen sich aus Formel 1 zurück

Während in der Saison 2022 der Grossteil der Formel-1-Teams einen Sponsoringvertrag mit Unternehmen aus der Kryptobranche hatten, ist die Zusammenarbeit zwischen Ferrari und Velas nicht die einzige Kooperation, welche beendet wurde. So entschied sich beispielsweise Mercedes für eine Aussetzung des Sponsorenvertrages mit der Kryptobörse FTX, nachdem diese ins Wanken geriet und auch Red Bull Racing beendete die Zusammenarbeit mit Tezos.

Velas Blockchain basiert auf künstlicher Intelligenz

Der Unternehmensname Velas ist ein Akronym und steht für "Virtual Expanding Learning Autonomous System". Zum Betrieb des Netzwerkes wird der Utility Token Velas Coin VLX benötigt. Die Velas Blockchain, welche 2019 gestartet wurde, basiert auf einem innovativen Algorithmus, welcher durch künstliche Intelligenz gesteuert wird. Die Blockchain zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus und bietet ein neuartiges Fehlertoleranzsystem, welches grosse Probleme wie das "Nothing-to-Stake"-Problem verhindern soll, das berichtet Blockchainmoney.

