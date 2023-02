Schweiz entwickelt sich zu globalem Krypto-Hub: Auch Kanton Neuenburg tritt Swiss Blockchain Federation bei

• Neuenburg trat im Januar der Swiss Blockchain Federation bei• 55 Unternehmen bilden in Neuenburg ein Krypto-Cluster• Blockchain-Standort Schweiz geniesst international einen hervorragenden Ruf

Die Schweiz geniesst in Krypto-Kreisen einen hervorragenden Ruf. Stabile Finanzmärke, die starke Währung Schweizer Franken, dynamische Clusterbildungen, gut qualifizierte Fachkräfte oder auch eine attraktive Steuerpolitik - die Liste der eidgenössischen Vorzüge ist lang. Einzelne Kantone wie Zug oder Zürich stechen dabei besonders hervor, indem sie sich für die Anwendung der Blockchain-Technologie auf Unternehmensebene einsetzen und optimale Rahmenbedingungen für die Ansiedlung Blockchain-basierter Firmen schaffen.

Neuenburg tritt dem wichtigsten Schweizer Blockchain-Verband bei

Neuerdings gehört auch Neuenburg zu dem erlesenen Kreis der als besonders krypto-freundlich geltenden Schweizer Kantone. So trat der französischsprachige Kanton Neuenburg (französisch Neuchâtel) zum 1. Januar 2023 der Swiss Blockchain Federation, dem wichtigsten Blockchain-Verband des Landes, bei. Damit erreichen die Neuenburger ein wichtiges Etappenziel, nachdem sie bereits seit mehreren Jahren an der Etablierung eines eigenen Blockchain-Ökosystems rund um industrielle Anwendungen gearbeitet haben. Diesem gehören laut einer Mitteilung der Swiss Blockchain Federation bereits 55 Unternehmen an, die eng mit forschungsstarken Universitäten zusammenarbeiten. Die Tendenz ist klar ansteigend, wodurch immer mehr Synergien geschaffen werden.

Neuenburg ist Vorreiter in Bildung von Krypto-Clustern

Alain Ribaux, Staatsrat und Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Sicherheit und Kultur in Neuenburg, zeigt sich sichtlich erfreut über die Mitgliedschaft des Kantons in der Swiss Blockchain Federation: "Der Beitritt Neuenburgs stärkt den Kanton auf der Schweizer Landkarte der Blockchain-Technologie. Dies ist eine Anerkennung für die Neuenburger Gemeinschaft, die sich kontinuierlich für die Entwicklung dieses innovationsfördernden Bereichs einsetzt, insbesondere in Verbindung mit dem industriellen Nährboden", wird Ribaux in der Mitteilung der Swiss Blockchain Federation zitiert.

In der Mitteilung der Swiss Blockchain Federation wird ausdrücklich das "pionierhafte Engagement" des Westschweizer Kantons hervorgehoben; dieses soll "in die gesamte Schweiz und in die Welt hinausgetragen werden." Ribaux erklärt weiter: "Die Swiss Blockchain Federation fungiert als Katalysator zwischen den verschiedenen Schweizer Regionen. Wir freuen uns auf die Synergien, die über diese Organisation gefunden werden."

Die 2018 gegründete Swiss Blockchain Federation zählt bereits 80 Mitglieder aus unterschiedlichen Branchen. Neben Neuenburg sind bereits die Kantone Tessin, Zug und Zürich in dem Verband vertreten. Besonders Zug ist in den internationalen Krypto-Kreisen bekannt für das sogenannte Crypto Valley, in dem sich bereits 1'000 Unternehmen aus der Cyber-Branche angesiedelt haben und über 6'000 Menschen arbeiten.

Krypto-Standort Schweiz wird weiter ausgebaut

Der Präsident der Swiss Blockchain Federation Heinz Tännler bewertet den Beitritt Neuenburgs als einen wichtigen Schritt, um den Blockchain-Standort Schweiz weiter auszubauen. "Wir freuen uns, dass wir von der Erfahrung und den Erfolgen des Kantons Neuenburg profitieren dürfen und gemeinsam den Blockchain-Standort Schweiz stärken und in eine prosperierende Zukunft führen. Die Voraussetzungen in den einzelnen Ökosystemen und Kantonen sind schon gut. Jetzt gilt es, diese noch sichtbarer zu machen und miteinander zu vernetzen", kommentiert Tännler. Die Entscheidung Neuenburgs, bereits früh auf die Blockchain zu setzen, werde künftig Früchte tragen. So zeige die Erfahrung, dass die Blockchain-freundlichen Kantone besonders attraktive Standorte für aufstrebende Firmen aus dem internationalen Tech-Sektor werden, so Tännler.

Tatsächlich gilt die Eidgenossenschaft als einer der krypto-freundlichsten Staaten der Welt, bei entsprechenden Rankings notiert die Schweiz mit anderen Staaten wie Singapur, Portugal oder Malta immer ganz weit oben. Ein grosser Vorteil für Krypto-Investoren liegt in der attraktiven Steuerpolitik der Schweiz. So müssen für Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin, Ether & Co. in der Eidgenossenschaft keine Steuern entrichtet werden, sofern diese nicht unter die Kategorie des gewerblichen Handels fallen.

