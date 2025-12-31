Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.12.2025 11:33:36

Devisen: Franken schwächt sich minim ab

Zürich (awp) - Der Franken gibt an Silvester unwesentlich nach. So hat der Euro auf 0,9310 von 0,9305 am Morgen zugelegt und sich damit etwas deutlicher über Marke von 0,93 Franken etabliert. Vor 24 Stunden notierte er noch klar darunter. Der US-Dollar ist gleichzeitig auf 0,7934 von 0,7928 am Morgen einen Hauch gestiegen.

Das Währungspaar EUR/USD steht derzeit bei 1,1733 und damit ebenfalls nur wenig verändert.

Der Handel verläuft mangels Nachrichten in ruhigen Bahnen, was sich über die kommenden Feiertage zum Jahreswechsel auch kaum gross ändern dürfte. Allenfalls könnten unerwartete geopolitische Ereignisse noch für Ausschläge sorgen.

awp-robot/cf/to

