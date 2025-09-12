|Performance der Investition
|
12.09.2025 19:43:09
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Das wäre der Verdienst eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren kostete ein Chainlink 8.014 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 12.48 Chainlink im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 305.14 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.09.2025 auf 24.45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 205.14 Prozent zugenommen.
Bei 10.24 USD erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 15.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 29.48 USD.
Redaktion finanzen.net
