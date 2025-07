Bullish für Ethereum: ETF-Zuflüsse explodieren auf Höchststand!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aktuelle Woche endet mit einem Knall für den Kryptomarkt. Nach langer Korrektur konnte Bitcoin auf ein neues Allzeithoch brechen und auch viele grosse Altcoins wie Ethereum legten starke Kursrallyes hin. Von Montag bis Freitag ist der Kurs der zweitgrössten Kryptowährung um mehr als 17 Prozent angestiegen. Zugleich erzielten die Ethereum-Spot-ETFs Rekordzuflüsse in Höhe von mehr als 900 Mio. US-Dollar.

Ein Grossteil davon floss wieder einmal in den iShares Ethereum Trust ($ETHA) von BlackRock. Hintergrund für die Rallye war neben den ETF-Zuflüssen auch die von der US-Regierung ausgerufene Nachricht um die “Crypto Week” des US-Kongress in der nächsten Woche. Und die könnte den Kurs von Ethereum noch deutlich höher nach oben treiben.

JUST IN: Spot $ETH ETFs record over $900 million in inflows. Best week since launch. pic.twitter.com/KTTIRyXGqZ — Whale Insider (@WhaleInsider) July 12, 2025

Momentum und Volumen explodieren in Ethereum

Der starke Anstieg in Ethereum wurde von zwei äusserst bedeutenden Indikationen begleitet. Nämlich sowohl einem stark ansteigenden Momentum als auch einem stark steigenden Handelsvolumen. Das Momentum zeigt, dass sich in Ethereum derzeit starker Kaufdruck bildet, der den Kurs noch deutlich höher treiben könnte. Das stark steigende Handelsvolumen zeigt, dass die Rallye von hohem institutionellem Interesse und von vielen Käufern getragen wurde, was ein klares Zeichen für ihre Nachhaltigkeit ist. Damit dürfte die Bahn zu einem bedeutenden Kursziel frei sein.

(Der Kurs von Ethereum ist unter starkem Momentum und hohem Handelsvolumen angestiegen – Quelle: Tradingview.com)

Da nächste Woche die Crypto Week stattfindet, die mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Menge positiver Nachrichten für den Kryptomarkt bereithält, stehen die Chancen für die Fortsetzung der Rallye derzeit sehr gut. Zudem bilden derzeit bereits die ersten Unternehmen eine strategische Ethereum-Reserve, was sich für die Kursentwicklung in den nächsten Wochen ebenfalls positiv auswirken dürfte.

Ethereum hat also derzeit gute Chancen, eine Rallye auf das Jahreshoch bei 4.109 US-Dollar hinzulegen. Sollte dieses schnell durchbrochen werden, dürfte für Ethereum auch das Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar in greifbare Nähe rücken. Bei dessen Durchbruch könnte eine starke Altcoin-Season starten, die auch vielversprechende Altcoins wie den Snorter Token ($SNORT) explodieren lassen könnte.

Snorter launcht Meme Coin Trading Bot

Snorter ist ein neues Projekt, das nicht nur den $SNORT-Token auf den Markt bringt, sondern auch einen Meme Coin Trading Bot, der auf Telegram basiert und damit erstens extrem einfach zu bedienen ist und zweitens eine sehr breite Nutzerbasis von hunderten Millionen Telegram Usern erreichen kann. Der Bot macht den Handel mit Solana-basierten Meme Coins so einfach wie noch nie.

Snorter filtert dabei nicht nur Scam-Coins aus, sondern verfügt auch über Stop Loss- und Take Profit-Funktionen, sowie über eine Sniper- und eine Copy Trading-Funktion. Der Trading Bot überzeugt also mit zahlreichen Features und unterscheidet sich von der Konkurrenz wie dem Bonk Bot auch durch niedrigere Gebühren.

(Der neue Trading Bot von Snorter könnte Anleger in Zukunft stark unter die Arme greifen – Quelle: snortertoken.com)

Snorter kommt mit dem dazugehörigen $SNORT-Token, der sich für Anleger als einmalige Gelegenheit erweisen könnte. Derzeit ist $SNORT noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Investoren hier noch zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsteigen können. Schon jetzt explodiert die Nachfrage, sodass inzwischen fast 2 Millionen Dollar investiert wurden. Während des Presales sind die Token noch zum günstigen Fixpreis erhältlich. Nach dem Launch kann es schnell zu einer Kursexplosion kommen, wobei Analysten einen Anstieg um das 20-fache für möglich halten. Vor allem, wenn sich der Trading Bot durchsetzt.

