11.08.2025 07:10:37
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert.
Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."
Der Bitcoin war nach dem Rekordhoch von 123'236 Dollar Mitte Juli auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 112'000 Dollar Anfang August abgesackt, bevor er sich wieder erholte.
/zb
FRANKFURT (awp international)
