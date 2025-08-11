Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9412 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’379 -0.6%  Bitcoin 98’517 2.3%  Dollar 0.8065 -0.2%  Öl 66.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Roche-Aktie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: PATRIZIA SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner BTC/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

BTC/GBP

Stimmungsänderung 11.08.2025 07:10:37

Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch

Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch

Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert.

Der Kurs des Bitcoin stieg im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 122'155 Dollar. Zuletzt gab der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung etwas nach, kostete aber mit rund 121'700 Dollar immer noch rund 5'000 Dollar mehr als am Ende vergangener Woche. Bereits am Wochenende hatte sich der Bitcoin um rund 3'000 Dollar verteuert. Der Anstieg geht nach Einschätzung von Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, auf ein hohes Interesse von institutionellen Investoren zurück.

Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin war nach dem Rekordhoch von 123'236 Dollar Mitte Juli auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 112'000 Dollar Anfang August abgesackt, bevor er sich wieder erholte.

/zb

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch

Bildquelle: Natali_ Mis / Shutterstock.com,tungtaechit / Shutterstock,Lukasz Stefanski / Shutterstock.com,Parilov / Shutterstock.com

Inside Krypto

07.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA: AMINAX Monthly Reporting
04.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA Bank: Crypto Fundraising Trends 2025: IPOs, Institutional Flows, and the End of the Bear Market 
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
29.07.25Hashdex Logo Hashdex: ETH steigt, und die ETF-Zuflüsse folgen | Lesen Sie den Hash Insider
10.08.25Finixio Crypto Logo Bitcoin hat neue Unterstützung – Bringt $HYPER den entscheidenden Sprung?
09.08.25Finixio Crypto Logo Bitpanda zieht es in die Emirate: Kooperation mit Rakbank ist jetzt fix
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV