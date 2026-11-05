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US-Politik im Fokus 05.11.2026 20:17:36

Bitcoin sackt ab: Tiefster Wert seit Mitte September

Bitcoin sackt ab: Tiefster Wert seit Mitte September

Der Bitcoin ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Mitte September gefallen.

Laut Daten der Plattform CoinMarketCap sank der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung zuletzt um 5,07 Prozent auf rund 76.143 US-Dollar. Am Mittag hatte der Bitcoin noch mehr als 80.000 Dollar gekostet.

"Das jüngste Meistern der psychologischen 80.000-Dollar-Marke entpuppt sich damit als klassisches Strohfeuer", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader. Die Anleger würden sich fragen, wie sich die jüngste Wahlschlappe der Republikaner von US-Präsident Donald Trump auswirken könnte.

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"Anleger ignorieren derzeit gekonnt die möglicherweise nun schlechter stehenden Chancen auf regulatorischen Rückenwind durch Donald Trump", schreibt Emden. Nachdem die Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus gewonnen haben, dürften die politischen Spielräume eingeschränkter sein.

Der Wahlausgang sorgt für die Krypto-Branche für eine veränderte politische Gemengelage in Washington. In den massgeblichen Ausschüssen des US-Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften bald wieder Politiker den Ton angeben, die Digitalwährungen traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner.

Die jahrelang stark gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 13 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs 40 Prozent ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um knapp ein Viertel an; seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 11.000 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 110-Fache nach oben.

Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,5 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit knapp 2,6 Billionen Dollar angegeben. Mit fast 275 Milliarden Dollar beziehungsweise knapp 180 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

/jsl/zb/he

FRANKFURT (awp international)

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