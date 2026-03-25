Bitcoin Prognose: Darum warten Wale jetzt ab

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Bitcoin notiert aktuell bei rund 70.500 US-Dollar und zeigt sich damit in einer bemerkenswert robusten Verfassung. Trotz geopolitischer Spannungen rund um den Iran-Konflikt und deutlicher Rücksetzer an den Aktienmärkten sowie bei Edelmetallen konnte sich die führende Kryptowährung stabil behaupten. Vielmehr zählt Bitcoin seit Beginn der jüngsten Eskalation sogar zu den stärksten Assets im Marktumfeld.

Diese relative Stärke unterstreicht einmal mehr die wachsende Wahrnehmung als alternatives Wertaufbewahrungsmittel. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick unter die Oberfläche: Denn während der Preis Stabilität signalisiert, stellt sich die Frage, wie sich die grossen Marktteilnehmer – die sogenannten Wale – aktuell positionieren und welche Rückschlüsse sich daraus ziehen lassen.

Bitcoin-Wale zeigen Zurückhaltung: Unsicherheit bremst grosse Kapitalbewegungen

Aktuelle On-Chain-Daten von Santiment zeichnen ein klares Bild: Die Aktivität grosser Bitcoin-Wallets ist zuletzt deutlich zurückgegangen. So wurden im Schnitt nur noch rund 6.400 tägliche Transaktionen im Wert von über 100.000 US-Dollar registriert – der niedrigste Stand seit September 2023. Noch auffälliger ist der Rückgang bei Transaktionen über eine Million US-Dollar, die mit etwa 1.485 Transfers pro Tag ebenfalls ein Mehrmonatstief markieren. Diese Entwicklung signalisiert jedoch nicht zwangsläufig eine bärische Marktphase, sondern vielmehr eine abwartende Haltung institutioneller und vermögender Investoren.

Bitcoin's whale activity has become historically quiet as key stakeholders await clarity (literally) from the CLARITY Act, as well as long-term finality to the war. This past week has seen just:



6,417 Daily $100K+ $BTC Transfers (Lowest Since Sep, 2023)

1,485 Daily $1M+… pic.twitter.com/k8jXRUtIb7 — Santiment (@santimentfeed) March 24, 2026

Hintergrund dieser Zurückhaltung sind vor allem makroökonomische und politische Unsicherheiten. Insbesondere regulatorische Entwicklungen wie der sogenannte „Clarity Act“ sorgen aktuell für eine gewisse Orientierungslosigkeit im Markt. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage angespannt, was zusätzliche Risiken birgt. In einem solchen Umfeld tendieren grosse Marktteilnehmer dazu, Risiken zu minimieren und Kapitalbewegungen zu reduzieren.

Interessant ist dabei, dass sich sogenannte „Smart Money“-Investoren aktuell ähnlich verhalten wie Privatanleger. Anstatt aggressiv Positionen aufzubauen oder abzubauen, dominiert eine Phase des Beobachtens. Historisch betrachtet gehen solche Phasen geringer Aktivität jedoch häufig grösseren Marktbewegungen voraus. Sobald mehr Klarheit in Bezug auf Regulierung und geopolitische Entwicklungen herrscht, dürfte die Aktivität der Wale wieder zunehmen – mit potenziell richtungsweisenden Impulsen für den gesamten Kryptomarkt.

Krypto-Tipp: Neue Rallye dank Bitcoin-L2? Darauf setzt HYPER

Trotz der zuletzt gezeigten Stabilität wird zunehmend deutlich, dass dem Bitcoin-Markt aktuell ein entscheidender Nachfrageimpuls fehlt. Die verhaltene Aktivität grosser Marktteilnehmer und die insgesamt abwartende Haltung spiegeln sich auch in der Kursentwicklung wider. Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt dabei die regulatorische Perspektive in den USA. Insbesondere rund um den sogenannten Clarity Act fehlt es weiterhin an Klarheit.

Die Zeit wird knapp, da die politischen Prozesse im Vorfeld der Midterms zunehmend unter Druck geraten. Prognosemärkte wie Polymarket sehen derzeit nur noch eine rund 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung im laufenden Jahr – mit zuletzt fallender Tendenz. Entsprechend bleibt der Markt vorsichtig positioniert.

Neue Narrative gefragt: Kann Bitcoin Layer 2 für frische Nachfrage sorgen?

In einem Umfeld schwacher Impulse rückt zunehmend die Frage in den Fokus, welche neuen Narrative den Bitcoin-Markt wieder antreiben könnten. Ein vielversprechender Ansatz ist dabei die Weiterentwicklung von Bitcoin durch Layer-2-Technologien. Diese bauen zusätzliche Funktionalitäten auf der bestehenden Blockchain auf und ermöglichen schnellere, günstigere Transaktionen sowie eine deutlich höhere Skalierbarkeit.

Entscheidend dabei: Viele dieser Lösungen nutzen Bitcoin selbst als Basis-Asset, etwa durch Bridging-Mechanismen oder als Sicherheiten innerhalb des Ökosystems. Steigt also die Nutzung von Layer-2-Anwendungen, kann dies direkt die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Trotz eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds konnte der Presale bereits über 32 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Zeichen relativer Stärke. Das Konzept kombiniert die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Geschwindigkeit und Entwicklerfreundlichkeit moderner Systeme. Durch die Integration einer Bridge sowie den Einsatz einer an die Solana Virtual Machine angelehnten Infrastruktur soll gezielt mehr Entwickleraktivität angezogen werden. Ziel ist es, ein lebendiges und vielseitiges Bitcoin-Layer-2-Ökosystem aufzubauen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Das starke Momentum zeigt sich auch in der anhaltenden Nachfrage im Presale. Der Tokenpreis steigt bereits stufenweise an, wodurch frühe Investoren erste Buchgewinne erzielen können. Zusätzlich wird aktuell eine Staking-Rendite von rund 37 % APY geboten, was den Anreiz für eine frühzeitige Beteiligung weiter erhöht.

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