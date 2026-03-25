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Humankapital 25.03.2026 03:13:34

Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!

Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!

Bei speziellen ETFs richtet sich die Bewertung von Unternehmen heute nicht mehr nur nach Umsatz und Gewinn, sondern zunehmend nach dem Wert ihrer Mitarbeiter.

• ETFs ermöglichen kostengünstig, flexibel und breit gestreut zu investieren
• Humankapital ist einer der wichtigsten, oft unterschätzen Vermögenswerte
• "Human Capital"-ETFs setzen auf Menschen statt nur auf klassische Finanzkennzahlen

Einfach investieren mit ETFs

ETFs sind heute für viele der Einstieg in die Börse: Mit nur einem Produkt lässt sich ein breit gefächertes Portfolio aufbauen. Ein Exchange Traded Fund bildet die Entwicklung eines Index wie des DAX oder des MSCI World nach und investiert automatisch in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Das macht ETFs transparent, kostengünstig und flexibel - wie eine Aktie können sie jederzeit an der Börse gekauft oder verkauft werden. So verbinden sie einfachen Zugang, breite Streuung und niedrige Kosten - Eigenschaften, die sie besonders für langfristig orientierte Anleger attraktiv machen. Doch nicht nur Finanzwerte zählen: Auch das Humankapital eines Unternehmens kann ein entscheidender Vermögenswert sein.

Humankapital - der unterschätzte Vermögenswert

Humankapital umfasst das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung von Menschen und ist ein zentraler Faktor für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Doch Humankapital ist nicht nur für Unternehmen von zentraler Bedeutung. Für jede arbeitende Person stellt es einen sehr wichtigen Vermögenswert dar. Wer fachliche Kompetenzen aufbaut, Aus- und Weiterbildungen absolviert und praktische Erfahrung sammelt, steigert seine Produktivität und sichert sich langfristig bessere wirtschaftliche Perspektiven.
Direkt messen lässt sich das Humankapital jedoch kaum. Als Orientierung dienen Anhaltspunkte wie Bildungsabschlüsse, berufliche Qualifikationen oder absolvierte Weiterbildungen. Jede Investition in diesen Bereich wirkt langfristig - sowohl für die Menschen selbst als auch für die gesamte Wirtschaft.

Human-Capital-ETFs: Wenn die Mitarbeiter zum Bewertungsfaktor werden

Während klassische ETFs Unternehmen vor allem nach ihrer Marktkapitalisierung oder traditionellen Finanzkennzahlen gewichten, stellen sogenannte Human-Capital-ETFs den Menschen in den Mittelpunkt. Sie betrachten nicht nur den Umsatz und Gewinn, sondern auch qualitative Faktoren wie Unternehmenskultur, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Umgang mit den Menschen. Diese Aspekte können sich langfristig auf die Produktivität und den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens auswirken. Auf diese Weise kombinieren Human-Capital-ETFs die Vorteile passiver Investmentstrukturen mit einem gezielten Fokus auf das wertvollste Kapital eines Unternehmens: seine Menschen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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ETF verkaufen: Wann ein Ausstieg sinnvoll sein kann
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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
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⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
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