Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!

• ETFs ermöglichen kostengünstig, flexibel und breit gestreut zu investieren• Humankapital ist einer der wichtigsten, oft unterschätzen Vermögenswerte• "Human Capital"-ETFs setzen auf Menschen statt nur auf klassische Finanzkennzahlen

Einfach investieren mit ETFs

ETFs sind heute für viele der Einstieg in die Börse: Mit nur einem Produkt lässt sich ein breit gefächertes Portfolio aufbauen. Ein Exchange Traded Fund bildet die Entwicklung eines Index wie des DAX oder des MSCI World nach und investiert automatisch in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Das macht ETFs transparent, kostengünstig und flexibel - wie eine Aktie können sie jederzeit an der Börse gekauft oder verkauft werden. So verbinden sie einfachen Zugang, breite Streuung und niedrige Kosten - Eigenschaften, die sie besonders für langfristig orientierte Anleger attraktiv machen. Doch nicht nur Finanzwerte zählen: Auch das Humankapital eines Unternehmens kann ein entscheidender Vermögenswert sein.

Humankapital - der unterschätzte Vermögenswert

Humankapital umfasst das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung von Menschen und ist ein zentraler Faktor für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Doch Humankapital ist nicht nur für Unternehmen von zentraler Bedeutung. Für jede arbeitende Person stellt es einen sehr wichtigen Vermögenswert dar. Wer fachliche Kompetenzen aufbaut, Aus- und Weiterbildungen absolviert und praktische Erfahrung sammelt, steigert seine Produktivität und sichert sich langfristig bessere wirtschaftliche Perspektiven.

Direkt messen lässt sich das Humankapital jedoch kaum. Als Orientierung dienen Anhaltspunkte wie Bildungsabschlüsse, berufliche Qualifikationen oder absolvierte Weiterbildungen. Jede Investition in diesen Bereich wirkt langfristig - sowohl für die Menschen selbst als auch für die gesamte Wirtschaft.

Human-Capital-ETFs: Wenn die Mitarbeiter zum Bewertungsfaktor werden

Während klassische ETFs Unternehmen vor allem nach ihrer Marktkapitalisierung oder traditionellen Finanzkennzahlen gewichten, stellen sogenannte Human-Capital-ETFs den Menschen in den Mittelpunkt. Sie betrachten nicht nur den Umsatz und Gewinn, sondern auch qualitative Faktoren wie Unternehmenskultur, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Umgang mit den Menschen. Diese Aspekte können sich langfristig auf die Produktivität und den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens auswirken. Auf diese Weise kombinieren Human-Capital-ETFs die Vorteile passiver Investmentstrukturen mit einem gezielten Fokus auf das wertvollste Kapital eines Unternehmens: seine Menschen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch