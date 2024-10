Bitcoin-Halving 2028: Was das Ereignis für den Bitcoin-Markt bedeutet

• Bitcoin-Halving 2028 im Fokus• Preis könnte weiter steigen• Mögliche Bedeutung von Bitcoin-ETFs

Das Bitcoin-Halving ist ein zentraler Mechanismus im Bitcoin-Netzwerk, bei dem die Blockbelohnung für Miner halbiert wird. Dadurch kommen weniger neue Bitcoins in Umlauf. Dieses Ereignis tritt alle 210'000 Blöcke auf und zielt darauf ab, die Inflation zu kontrollieren und den Wert von Bitcoin als Wertspeicher zu stabilisieren.

Nächstes Bitcoin-Halving: Ein Blick in die Zukunft

Das Bitcoin-Halving findet regelmässig ungefähr alle vier Jahre statt. Das letzte Halving am 20. April 2024 reduzierte die Belohnung für Miner von 6,25 auf 3,125 Bitcoin pro Block. Die nächste Halbierung, die fünfte ihrer Art, wird voraussichtlich im Jahr 2028 stattfinden, sobald die Blockhöhe 1'050'000 erreicht ist. Die Blockbelohnung wird dann auf 1,5625 BTC pro Block gesenkt. Der genaue Zeitpunkt des Halvings ist schwer vorherzusagen, da er von der durchschnittlichen Blockzeit abhängt. Diese liegt laut Coinbase bei etwas unter 10 Minuten. Also dürfte das nächsten Halving zwischen April und Juli 2028 anstehen.

Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis

Durch das Halving wird die Rate, mit der neue Bitcoins in Umlauf kommen, erheblich verlangsamt. Diese Verknappung kann zu einem Angebotsmangel führen, besonders wenn die Nachfrage gleichzeitig steigt. In der Vergangenheit hat sich der Bitcoin-Kurs am Tag des Halvings kaum bewegt. Zu signifikanten Kursbewegungen kam es erst einige Wochen danach. Beim ersten Halving im Jahr 2012 stieg der Preis innerhalb eines Jahres von 12,35 US-Dollar auf 1'038 US-Dollar. Das zweite Halving 2016 führte zu einem Anstieg auf 12-Monats-Sicht von 650 US-Dollar auf rund 19'700 US-Dollar. Beim dritten Halving im Jahr 2020 erreichte Bitcoin dann im November 2021 das damalige Rekordhoch von 69'420 US-Dollar. Und auch das letzte Halving von April 2024 schob den Bitcoin weiter nach oben, sodass er zwischenzeitlich knapp unterhalb der 71'500er-Marke notierte.

Diese historischen Preissteigerungen wecken Erwartungen an zukünftige Halvings, doch genaue Prognosen für das fünfte Halving 2028 sind schwierig. Faktoren wie Marktpsychologie, globale wirtschaftliche Bedingungen und die allgemeine Nachfrage können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Zudem neigen die Renditen nach jedem Halving dazu, zu sinken.

Die vielleicht entscheidende Rolle der Bitcoin-ETFs

Traditionell gelten Bitcoin-Halvings als Katalysatoren für Preissteigerungen, doch zunehmend wird der Preisanstieg auch durch den Zustrom in börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) beeinflusst. Hao Yang, Leiter für Finanzprodukte bei Bybit, erklärt gegenüber Cointelegraph, dass es aus rein quantitativer Sicht keine direkte Korrelation zwischen Halving-Events und dem BTC-Kurs gibt. Experten glauben, dass Bitcoin-ETFs dazu beitragen könnten, Bitcoin als Anlageklasse weiter zu etablieren und institutionelle Investoren anzuziehen. Dies könnte den Bitcoin-Preis weiter ankurbeln.

Risiken des Halvings: Auswirkungen auf das Mining

Das Bitcoin-Halving hat auch erhebliche Auswirkungen auf das BTC-Mining. Die Halbierung der Belohnung kann zu einem Rückgang der Einnahmen für Miner führen, was einige dazu veranlassen könnte, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Wenn weniger Miner aktiv sind, steigt das Risiko von Angriffen auf das Netzwerk, da die Hash Rate - die zur Sicherung des Netzwerks benötigte Rechenleistung - sinkt. Sollte der Bitcoin-Preis nicht über einem bestimmten Niveau bleiben, könnten Miner in Schwierigkeiten geraten. Ein Rückgang aktiver Miner könnte langfristig die Stabilität und Sicherheit von Bitcoin gefährden.

Halving: Ein bedeutendes Ereignis für den Bitcoin-Markt

Das Bitcoin-Halving ist eines der zentralen Ereignisse für den Bitcoin-Markt mit weitreichenden Auswirkungen auf Preis und Angebot. Das Halving 2028 könnte besonders für Miner erhebliche Konsequenzen haben. Dabei könnten Bitcoin-ETFs eine entscheidende Rolle spielen, um den Markt zu stabilisieren und neue Investoren anzuziehen. Während die nächsten Jahre viel Spannung versprechen, bleibt die Zukunft des Bitcoin-Marktes ungewiss. Die Krypto-Community schaut gespannt auf die Auswirkungen des nächsten Halvings und dessen langfristige Folgen.

