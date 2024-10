Krypto wird das Finanzsystem revolutionieren! - Robinhood-CEO Tenev prophezeit den Umbruch

• Krypto als Upgrade der Finanzinfrastruktur• Regulatorische Hürden• Robinhood: Zukunft mit Bitstamp

Ein "Segen" für die Finanzdienstleistungen

Vlad Tenev, CEO von Robinhood, betont im Interview mit CNBC, dass Kryptowährungen nicht nur für den Handel oder spekulative Investitionen relevant sind, sondern eine tiefgreifende technologische Veränderung darstellen. Für Tenev geht es bei Krypto vor allem darum, wie Finanzdienstleistungen angeboten und abgewickelt werden.

"Krypto ist mehr als nur ein Investmentvehikel. Es ist eine infrastrukturelle Aufwertung, die den Finanzsektor nachhaltig verändern könnte", erklärt Tenev. "Durch Blockchains lassen sich Prozesse wie besicherte Kreditvergabe, Handel, Marktgestaltung sowie Abwicklung effizienter gestalten und viele der heutigen Probleme im Finanzsystem lösen." Trotz der aktuell bestehenden regulatorischen Herausforderungen in den USA ist er davon überzeugt, dass die Technologie langfristig einen festen Platz in der Finanzwelt einnehmen wird. "Mit der Zeit werden die USA diese Technologie annehmen und in ihre Finanzinfrastruktur integrieren", so Tenev.

Robinhood setzt auf Krypto, trotz regulatorischer Herausforderungen

Robinhoods Engagement im Krypto-Bereich hat sich deutlich verstärkt. Im Juni verkündete das Unternehmen die Übernahme der globalen Krypto-Börse Bitstamp - ein klares Zeichen für den langfristigen Fokus auf digitale Währungen. Doch der Weg ist nicht ohne Hindernisse. Tenev erklärte, dass Robinhoods Krypto-Sparte im Mai 2023 von der US-Börsenaufsicht SEC eine "Wells Notice" erhalten habe - ein Hinweis auf eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung. "Wir haben in gutem Glauben mit der SEC zusammengearbeitet und sind der Meinung, dass unsere Produkte nicht als Wertpapiere klassifiziert werden sollten", so Robinhood in einem Statement.

Robinhood und die Zukunft von Krypto

Mit der Übernahme von Bitstamp plant Robinhood, seine Produktpalette zu erweitern und den Nutzern künftig eine noch grössere Auswahl an Kryptowährungsdiensten anzubieten. Tenev ist überzeugt, dass Kryptowährungen und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie in den kommenden Jahren tief in das Finanzsystem integriert werden und traditionelle Marktstrukturen auf den Kopf stellen könnten. Für Robinhood bedeutet dies neue Chancen, innovative Produkte anzubieten und sich als führender Akteur in der Krypto-Welt zu etablieren.

Redaktion finanzen.ch