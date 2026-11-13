Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?

Bitcoin fällt erstmals seit August 2026 unter die Marke von 70'000 US-Dollar

Ethereum, XRP und Solana verlieren auf Wochensicht noch deutlicher

Ob sich ein Einstieg lohnt, hängt vor allem an der Fed im Dezember

Der Kryptomarkt gerät ins Rutschen: Bitcoin fällt erstmals seit August 2026 unter 70'000 US-Dollar und notiert laut CoinMarketCap-Daten bei rund 68'600 US-Dollar, fast 7 Prozent weniger als 24 Stunden zuvor. Die grossen Altcoins werden mit nach unten gerissen. Bloomberg verortet den Auslöser am Anleihemarkt: Steigende Renditen machen Anlagen ohne laufenden Ertrag wie Kryptowährungen weniger attraktiv.

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Zinsangst und starker Dollar belasten Kryptowährungen

Der Druck kommt vor allem aus den USA. Seit die Inflationsrate für Oktober überraschend hoch ausgefallen ist, gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember als so gut wie sicher. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte bei 89 Prozent, die übrigen 11 Prozent entfallen sogar auf einen noch grösseren Zinsschritt (Stand: 12. November). Die Renditen von US-Staatsanleihen verharren laut Bloomberg wegen der Inflationssorgen nahe ihren Hochs vom Donnerstag. Gleichzeitig steigt der Dollarindex auf den höchsten Stand seit April 2025, ein klassischer Gegenwind für Anlagen, die von reichlich Liquidität leben. Nach Darstellung von CoinDesk beschleunigten zudem Berichte über eine erneute militärische Eskalation im Nahen Osten den Ausverkauf.

Ethereum, XRP und Solana verlieren auf Wochensicht zweistellig

Während Bitcoin binnen sieben Tagen rund 9 Prozent abgibt, fallen die Verluste bei den grossen Altcoins deutlich höher aus. Ethereum rutscht erstmals seit August 2026 unter 2'000 US-Dollar und notiert zeitweise bei rund 1'920 US-Dollar, ein Minus von fast 6 Prozent binnen 24 Stunden und von mehr als 13 Prozent auf Wochensicht. Solana fällt auf knapp 79 US-Dollar und büsst binnen einer Woche fast 12 Prozent ein. Am härtesten trifft es XRP: Zwar hält sich der Kurs mit knapp über 1 US-Dollar am Tag selbst vergleichsweise stabil, der Wochenverlust summiert sich aber auf mehr als 15 Prozent. Die Marke von 1 US-Dollar ist damit nur noch einen Hauch entfernt.

Was für einen Einstieg spricht

Wer im Rückschlag eine Chance sucht, findet durchaus Argumente. Bitcoin notiert inzwischen rund 45 Prozent unter seinem Rekordhoch von mehr als 126'000 US-Dollar vom 6. Oktober 2025. Zudem hat der Einbruch den Terminmarkt kräftig bereinigt: Binnen 24 Stunden wurden Hebelpositionen über mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar zwangsaufgelöst, davon rund 680 Millionen US-Dollar allein bei Bitcoin. Fast 500 Millionen US-Dollar entfielen auf den Moment, in dem Bitcoin unter die Marke von 70'000 US-Dollar rutschte. CoinDesk wertet das als Beleg dafür, wie überladen der Markt mit gehebelten Wetten war. Solche Zwangsverkäufe nehmen spekulativen Druck aus dem Markt, einen Boden belegen sie allerdings nicht.

Bei Solana kommt ein fundamentaler Impuls hinzu, der im Kursrutsch untergeht. Der US-Wertpapierverwahrer DTCC kündigte gestern an, seinen Tokenisierungsdienst in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf Solana zu bringen. Aktien, ETFs und US-Staatsanleihen aus dem Bestand der Tochter DTC sollen dort als Token abgebildet werden können, und zwar mit den bestehenden Eigentumsrechten. Für das Netzwerk ist das ein gewichtiges Signal aus der traditionellen Finanzwelt, am Kurs geht die Nachricht vorerst vorbei.

Bitcoin-Kurs hängt an Fed und ETF -Abflüssen

Die Gegenargumente wiegen allerdings schwer. Erstens fehlt die Nachfrage grosser Investoren: Die in den USA gehandelten Bitcoin-ETFs verzeichneten bis zum Mittwoch fünf Handelstage in Folge Abflüsse, insgesamt rund 1,44 Milliarden US-Dollar seit dem 5. November. Zweitens würde eine Zinserhöhung im Dezember genau jene Kräfte stärken, die den Kryptomarkt im November belasten, also US-Dollar und Anleiherenditen. Drittens reagieren die Altcoins, wie die Wochenbilanz zeigt, deutlich empfindlicher: Wer statt Bitcoin auf Ethereum, XRP oder Solana setzt, holt sich zusätzliches Schwankungsrisiko ins Depot.

Für Anleger heisst das: Das Preisniveau liegt nach dem Rückschlag weit unter dem Rekord, das Umfeld ist aber nicht freundlicher geworden. Wer einen Einstieg erwägt, setzt im Kern auf eine Entspannung bei Zinsen und US-Dollar. Angesichts der starken Schwankungen kann eine klar definierte Verlustgrenze sinnvoll sein.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.