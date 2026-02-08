Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5.710 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 1’751.19 Aptos im Depot. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 1.114 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’950.73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80.49 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 1.033 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 02.03.2025 erreicht und liegt bei 6.749 USD.

