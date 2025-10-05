Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Investition im Fokus 05.10.2025 11:03:09

Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Aptos wurde am 04.10.2024 bei 9.111 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 10.98 Aptos im Depot. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 5.221 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.69 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 25.09.2025 erreicht und liegt bei 3.922 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

