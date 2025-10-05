|Investition im Fokus
|
05.10.2025 11:03:09
Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Aptos wurde am 04.10.2024 bei 9.111 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 10.98 Aptos im Depot. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 5.221 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.69 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 25.09.2025 erreicht und liegt bei 3.922 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|97’271.57519
|1.23%
|Handeln
|Vision
|0.10542
|-1.56%
|Handeln
|Ethereum
|3’602.87192
|0.77%
|Handeln
|Ripple
|2.42774
|0.29%
|Handeln
|Solana
|185.02671
|-1.12%
|Handeln
|Cardano
|0.69220
|-0.13%
|Handeln
|Polkadot
|3.44637
|0.40%
|Handeln
|Chainlink
|18.01119
|-0.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-0.80%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-0.65%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!