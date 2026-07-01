Merck zündet den Übernahme-Turbo

Merck hat lange gewartet. Vielleicht zu lange, fanden manche Investoren. Doch nun ist der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern fündig geworden. Mit der angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne setzen die Deutschen ein Ausrufezeichen im Life-Science-Geschäft. Die Börse reagierte entsprechend euphorisch: Die Aktie sprang im Zuge der Nachricht auf ein neues Jahreshoch und sendete damit ein klares Signal. Nach einer langen Phase der Zurückhaltung traut der Markt dem Konzern wieder mehr strategische Fantasie zu.

Der Deal ist gross - und passend: Merck zahlt für Bio-Techne rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Damit nimmt der Konzern einen der wichtigsten Wachstumsmärkte innerhalb der Life-Science-Branche ins Visier. Bio-Techne ist auf sogenannte Omics-Technologien, Analyseinstrumente, Reagenzien und Workflow-Lösungen spezialisiert. Diese werden unter anderem in der biologischen Forschung, der Proteinanalytik, der Zell- und Gentherapie sowie in der Gewebebildgebung eingesetzt. Genau dort also, wo Forschung, Biotechnologie und moderne Arzneimittelentwicklung zunehmend zusammenlaufen.

Aussichtsreicher Deal

Strategisch passt die Transaktion gut in das Bild, das Merck seit Jahren zeichnet. Das Life-Science-Geschäft gilt als struktureller Wachstumskern des Konzerns. Mit der Sigma-Aldrich-Übernahme hatte Merck bereits 2015 gezeigt, dass grosse Zukäufe in diesem Bereich Wert schaffen können. Auch diesmal setzt das Management auf einen Markt, der zuletzt zwar unter schwacher Nachfrage aus Teilen der Biotech - und Akademikerlandschaft litt, langfristig aber unverändert attraktive Wachstumsraten verspricht. Experten verweisen darauf, dass Bio-Techne mittelfristig aus eigener Kraft im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen könnte. Zusätzliche Vertriebssynergien kommen dann noch oben drauf.

Diese möglichen Synergien machen den Deal interessant. Merck kann Bio-Technes Produktportfolio über seine globale Vertriebsplattform breiter ausrollen. Zugleich ergänzen sich die Geschäfte. Während Merck stark bei Laborprodukten, Prozesslösungen und chemischen Reagenzien ist, bringt Bio-Techne zusätzliche Kompetenz bei biologischen Reagenzien, automatisierter Proteinanalytik, Spatial Biology und Zell- und Gentherapie-Reagenzien ein. Das eröffnet die Chance, Kunden künftig stärker aus einer Hand zu bedienen. Merck rechnet zudem mit Kostensynergien von 140 Millionen Euro bis zum dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion. Der Gewinn je Aktie soll spätestens im dritten Jahr positiv beeinflusst werden.

Überraschend gut

Operativ kam die Übernahme zu einem günstigen Zeitpunkt. Merck hatte bereits mit den Zahlen zum ersten Quartal gezeigt, dass sich das Geschäft besser entwickelt als befürchtet. Der Umsatz lag mit 5,13 Milliarden Euro leicht über den Erwartungen. Noch deutlicher fiel die positive Überraschung beim bereinigten Ebitda aus, das mit 1,53 Milliarden Euro den Konsens um rund fünf Prozent übertraf. Bemerkenswert war dabei, dass alle drei Sparten zum Ergebnisplus beitrugen. Besonders stark präsentierte sich Life Science. Die Sparte erzielte ein organisches Wachstum von 8,3 Prozent. In der Folge hob Merck die Jahresprognose an. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein organisches Umsatzwachstum von bis zur drei Prozent statt zuvor minus eins bis plus zwei Prozent. Beim bereinigten Ebitda reicht die Spanne nun von minus zwei bis plus zwei Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang von bis zu vier Prozent möglich schien.

Top-Performer

An der Börse gehört Merck in diesem Jahr zu den stärksten DAX-Werten. Mit einem Plus von rund 18 Prozent rangiert die Aktie auf Platz sieben im Leitindex und zählt damit zu den klaren Outperformern. Der jüngste Ausbruch nach oben könnte nun charttechnisch weiteres Potenzial freisetzen. Nach der Rückeroberung wichtiger Marken rückt der Bereich zwischen 160 und 180 Euro in den Blick, der in den Jahren 2024 und 2025 eine zentrale Rolle spielte. Ein nachhaltiger Vorstoss in diese Zone würde das verbesserte Sentiment untermauern.

Für risikobereite Anleger ergibt sich daraus eine spekulative Chance. Wer auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzt, kann die Bewegung mit Long-Hebelprodukten verstärken. Dabei gilt jedoch wie immer: Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Entscheidend bleibt, ob Merck den Bio-Techne-Deal überzeugend integriert und die operative Erholung im Life-Science-Geschäft verstetigt. Gelingt beides, könnte aus dem jüngsten Kurssprung mehr werden als nur eine kurzfristige Reaktion auf eine grosse Übernahme. Leonteq hat einen Mini Future Long auf die Merck-Aktie mit einem Hebel von 5,2, der eine überproportionale Gewinnchance ermöglicht, in seiner Produktpalette. Der Abstand zum Stop-Loss beträgt 15,6 Prozent.

Trading Idee Merck Basiswert Merck Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1572852759 / 157285275 Laufzeit Open End Stand 30.06.26 13.00 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,502 Franken Basispreis variabel 120,2273 EUR Knock-out-Schwelle 123,8341 EUR Hebel 5,42 Abstand zum Kock-out 15,60% Stop-Loss 0,20 Franken Ziel 0,80 Franken (60%)

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