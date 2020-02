Das sind die Top 10 der Struki-Köpfe 2020

Derivative Partners brachte auch diese Jahr wieder ein Ranking zu den "30 wichtigsten Köpfen im Schweizer Markt für Strukturierte Produkte" heraus. Das sind die zehn wichtigsten Personen.

• Zwei Neueinsteiger in den Top Ten• Gleich zwei Struki-Köpfe von Leonteq vorne mit dabei• Neben neun Männern schafft es eine Frau in Top Ten

Neueinsteiger des Jahres belegt Platz 1

Markus Pfister belegt erfolgreich den Rang eins und ist somit die wichtigste Person des Jahres auf dem Schweizer Markt für Strukturierte Produkte. Pfister ist seit Anfang 2020 Head Structured Products und Mitglied des Operating Committee bei Vontobel. Erst seit Ende 2019 ist er zudem der Präsident des Verbands für Strukturierte Produkte, kurz SVSP. Markus Pfister arbeitet seit zwei Jahrzehnten im Bereich Derivate und Strukturierte Produkte, davon 15 Jahre lang in Führungspositionen bei Vontobel. 1994 startete er seine Karriere bei der Bank Leu, während seiner Zeit dort wurde er 1996 zum Head of Trading Derivatives. Von 2001 bis 2004 arbeitete er als Head Global Equities and Derivatives bei der Banca del Gottardo, danach startete Pfister als Head of Structuring bei Vontobel. Später wurde er zum Leiter Financial Products Engineering & Development ernannt. Seit 2019 ist er bei Vontobel Chief Operating Officer des Investment Banking.

Rang 2 - André Buck

Den zweiten Rang belegt André Buck, seit 2018 Global Head Sales bei SIX Swiss Exchange. Buck gelangte 2009 erstmals als Head Sales & Marketing an die Börse für Strukturierte Produkte, seitdem wurde er Vorsitzender der Kommission für Strukturierte Produkte und 2017 sogar Jurymitglied der Swiss Derivative Awards. Der Familienvater von zwei Kindern ist ausserdem bei der Verwaltung eines Fintechs in Hongkong involviert.

Rang 3 - David Schmid

David Schmid folgt als Mitglied der Geschäftsleitung von Leonteq Securities auf dem dritten Platz. Sein Verantwortungsbereich erstreckt sich über den globalen Vertrieb von Strukturierten Produkten, insbesondere leitet er die Division Investment Solutions. Schmid arbeitet bereits seit 2008 für Leonteq, 2012 ging er für das Unternehmen vier Jahre nach Singapur, um die Geschäfte dort weiterzuentwickeln. Schmid studierte ursprünglich Banking und Finance.

Rang 4 - Curdin Summermatter

Curdin Summermatter arbeitete in verschiedenen Abteilungen für die Züricher Kantonalbank, seit 2007 ist er im Verkauf Strukturierte Produkte. Inzwischen leitet er den Verkauf Strukturierte Produkte über alle Assetklassen für Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen. Neben seiner Karriere liess er sich zum Finanzanalysten ausbilden und studierte BWL. Heute ist er sowohl Mitglied der Kommission für Strukturierte Produkte als auch der Arbeitsgruppe Standard der SVSP.

Platz 5 - Willi F.X. Bucher

Raiffeisen Schweiz hat mit Willi F.X. Bucher den fünftwichtigsten Struki-Kopf im Unternehmen. Seit 2017 trägt Bucher bei Raiffeisen Schweiz Markets die Verantwortung für Produkte & Vertrieb. Vorherige Karrierestationen waren Tätigkeiten als Managing Director Equities and Sales Trading bei der UBS und als Leiter der Structured Products Distribution bei der Bank Julius Bär. Zwischendurch machte er sich von 2005 bis 2008 als Einzel- und Teamcoach selbstständig, 2017 begann er dann bei der Raiffeisen Bank.

Rang 6 - Manuel Dürr

Den sechsten Platz belegt ebenfalls ein Mitarbeiter von Leonteq. Manuel Dürr war 2012 wie Manuel Schmid am Aufbau einer Niederlassung in Singapur involviert, seit 2013 ist er der Leiter von Public Solutions bei Leonteq. Dürr arbeitete bereits in gehobenen Positionen bei PricewaterhouseCoopers, Goldman Sachs International und Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Rang 7 - Claudio Topatigh

Claudio Topatigh arbeitet bei der Luzerner Kantonalbank als Leiter des Kompetenzzentrums für Strukturierte Produkte, seit 2017 ist er dort tätig. Davor arbeitete er ab 1994 für die UBS als Leiter für das Handelsgeschäft für Strukturierte Produkte, danach war er bis 2007 neun Jahre lang Partner bei der Swiss Capital Group. Darauffolgend hatte er Positionen bei Raiffeisengruppe und der Züricher Kantonalbank inne.

Rang 8 - Dominique Böhler

Dominique Böhler von der Société Générale wechselte 2009 von der Dresdner Kleinwort zum Schweizer Ableger der Commerzbank, dort wurde sein zuständiger Bereich Strukturierte Produkte um ETFs erweitert. Böhler ist seit Anfang des Jahres bei der Société Générale angestellt. Des weiteren ist er bei der SVSP und der Kommission für Strukturierte Produkte aktiv.

Rang 9 - Irene Brunner

Auf Platz neun landet die einzige Frau in der Top 10 der Struki-Köpfe 2020. Irene Brunner ist seit 2018 Direktionsmitglied bei der BNP Paribas (Suisse) SA und ist als Head Sales & Marketing für den Bereich Exchange Traded Solutions Schweiz zuständig. Ausserdem ist sie seit 2010 Leiterin des EUSIPA Kategorisierungskommitees. Des weiteren repräsentiert die studierte Betriebswirtschaftlerin BNP Paribas im SVSP.

Rang 10 - Neueinsteiger Luigi Vignola

Zuletzt ist noch ein Neueinsteiger in die Top Ten gerutscht. Luigi Vignola von der Privatbank Julius Bär ist seit Mitte 2019 für den gesamten Bereich Markets zuständig, zu dem auch der Bereich Strukturierte Produkte gehört. 2012 übernahm er den gesamten Handel und Vertrieb aller Julius Bär-Produkte in Asien, später kehrte er wieder nach Zürich zurück.

Redaktion finanzen.net