Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag fester

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 556,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'012 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 558,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 553,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 62'498 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2025 bei 625,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 11,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 448,20 CHF ab. Mit Abgaben von 19,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 35,24 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 28,00 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,59 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,59 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.07 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.07 Mrd. CHF eingefahren.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 45,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

