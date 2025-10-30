Zillow Grou a Aktie 27201263 / US98954M1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
30.10.2025 21:46:22
Zillow Group Posts Q3 Profit
Zillow Grou a
56.42 CHF 0.18%
(RTTNews) - Zillow Group, Inc. (Z, ZG), on Thursday, reported third-quarter net income of $10 million or $0.04 per share, compared to a net loss of $20 million or $0.08 per share last year.
Adjusted net income for the quarter was $113 million or $0.44 per share, compared to $89 million or $0.35 per share last year.
Total revenues for the quarter were $676 million, up from $581 million in the prior year.
Nachrichten zu Zillow Group Inc (A)
|
29.10.25
|Ausblick: Zillow Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25