Weiter steigende Ölpreise? Darum greift Warren Buffet via Berkshire Hathaway erneut bei Occidental Petroleum zu

• Berkshire Hathaway baut Occidental Petroleum-Beteiligung aus• Buffetts Investmentholding grösster Occidental-Anteilseigner• Occidental Petroleum-Aktie zeigt starke Performance

Berkshire Hathaway stockt Occidental-Beteiligung auf

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC von vergangenem Freitag hervorgeht, hat Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway zum Ende des zweiten und Anfang des dritten Quartals seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter ausgebaut. Berkshire Hathaway kaufte 9.887.040 Occidental Petroleum-Aktien hinzu, für die die Investmentholding rund 582,45 Millionen US-Dollar auf den Tisch legte. Das war jedoch nicht der erste Zukauf seit Berkshire Hathaway mit dem 13F-Formular einen Einblick in seine Investitionen im ersten Quartal gegeben hatte - Berkshire hatte schon zuvor im Laufe des zweiten Quartals mehrfach bei Occidental zugegriffen.

Zusammen mit den 136'373'000 Occidental-Aktien im Wert von 7,74 Milliarden US-Dollar, die Berkshire zum Ende des ersten Quartals hielt und die Occidental im Ranking der grössten Berkshire-Beteiligungen Platz acht bescherten, ist Buffetts Investmentholding laut Reuters nun in Besitz von rund 163,4 Millionen Occidental-Aktien im Wert von etwa 9,9 Milliarden US-Dollar. Berkshire Hathaway kommt, wie die Nachrichtenagentur berichtet, damit auf einen Anteil von 17,4 Prozent an dem Ölkonzern und ist damit der grösste Anteilseigner von Occidental. Laut Daten von Refinitiv sei Berkshires Anteil um mehr als die die Hälfte grösser als jener von Vanguard, dem zweitgrössten Aktionär.

Occidental Petroleum-Aktie im Fokus

Die Occidental Petroleum-Aktie konnte im letzten Jahr an der US-Börse NYSE um etwa 85 Prozent zulegen und notierte zuletzt bei 61,41 US-Dollar. Betrachtet man die Performance seit Jahresbeginn 2022 kann das Papier sogar ein Plus von fast 112 Prozent vorweisen - der Wert einer Occidental-Aktie hat sich in diesem Zeitraum somit also mehr als verdoppelt.

Stützend für den Aktienkurs dürften in diesem Jahr neben den Käufen von Berkshire Hathaway die steigenden Ölpreise nach Russlands Angriff auf die Ukraine gewirkt haben. Die Ölpreise konnten seit Jahresbeginn, trotz eines leichten Rückgangs in den vergangenen Wochen, um rund 45 Prozent zulegen. Daneben kamen nach Berkshires Investition in Occidental Petroleum laut Reuters Spekulationen auf, dass Buffetts Investmentgesellschaft schliesslich ganz Occidental kaufen könnte.

In einem Research-Bericht vom 23. Juni habe Truist Securities-Analyst Neal Dingmann eine "gute Chance" für eine Übernahme von Berkshire gesehen, sobald Occidental zu einem Kredit mit Investment-Grade-Rating wurde, und sagte, ein Kauf würde zur Diversifizierung des Energieportfolios von Berkshire beitragen.

Occidental hat seine Schulden, die das Unternehmen durch den Kauf von Anadarko Petroleum für 35,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 gemacht hat, wie Reuters berichtet, inzwischen reduziert. Damals habe Berkshire Hathaway Occidental-Vorzugsaktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar gekauft, um die Übernahme zu finanzieren, und erhielt zu diesem Zeitpunkt Aktien-Optionen. Heute besitze Berkshire, zusätzlich zu den rund 163,4 Millionen Occidental-Aktien, Optionsscheine zum Kauf weiterer 83,9 Millionen Occidental-Aktien für fünf Milliarden US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch