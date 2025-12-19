Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.12.2025 07:00:20

Wechsel in der TKB-Geschäftsleitung

Thurgauer Kantonalbank
159.94 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie
Wechsel in der TKB-Geschäftsleitung

19.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung vom 19. Dezember 2025

In der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank (TKB) gibt es im kommenden Sommer einen Wechsel. Francesca Keller übernimmt die Leitung des Privatkundengeschäfts von Daniel Kummer. Bereits ab 2026 führt das bestehende GL-Mitglied Tobias Hilpert den neuen Bereich Private Banking. 

Anfang August 2026 nimmt in der Geschäftsleitung (GL) der TKB Francesca Keller Einsitz. Der Bankrat hat die 33-jährige Thurgauer Bankfachfrau in das sechsköpfige Führungsgremium gewählt. Sie übernimmt die Verantwortung für das Privatkundengeschäft von Daniel Kummer, der nach siebenjährigem Wirken altersbedingt aus der TKB ausscheidet. Francesca Keller leitet seit 2024 die TKB-Geschäftsstelle in Frauenfeld. Zuvor bekleidete sie Führungsfunktionen bei zwei Raiffeisenbanken. Ihre Laufbahn startete die Betriebsökonomin mit einer Banklehre. Danach folgten Stationen bei Beratungsunternehmen und im Risikomanagement einer Grossbank. Francesca Keller hat diverse Fach- und Führungsweiterbildungen absolviert, unter anderem ein Masterstudium in Banking und Finance. Sie ist ledig und wohnt in Wängi. 

Stärkung des Anlagegeschäfts
Bereits per Anfang 2026 bündelt die TKB ihre Kompetenzen und Dienstleistungen im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft und schafft dafür den Bereich Private Banking. Teil davon sind auch die Vertriebseinheiten im Private Banking, die derzeit im Privatkundenbereich angesiedelt sind. Führen wird das Private Banking Geschäftsleitungsmitglied Tobias Hilpert. Dessen heutiger Bereich Marktleistungen wird aufgelöst; die Abteilungen sind neu in den anderen Bereichen der Bank eingegliedert. Mit dieser organisatorischen Anpassung will die TKB ihre Positionierung als Anlage- und Vorsorgebank weiter stärken.

 

Berufliche Stationen von Francesca Keller 

seit 2024: Thurgauer Kantonalbank

  • ab August 2026: Mitglied der Geschäftsleitung und Führung des Privatkundenbereichs (rund 300 Mitarbeitende)
  • derzeit Leiterin der Geschäftsstelle Frauenfeld inkl. der Standorte Aadorf, Diessenhofen, Gachnang-Islikon und Wängi 

Juli 2019 bis Ende 2023: Raiffeisen

  • Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Wängi-Matzingen (ab August 2021)
  • Mitglied der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Sirnach

2014 bis Mai 2019: UBS 

  • ab Mitte 2016 Risiko-Managerin bei der UBS in Zürich
  • Privatkundenberaterin bei der UBS Wil 

2013: KPMG

  • Assistenz im Bereich Financial Services in Zürich

2010 bis März 2013

  • Projekttätigkeiten bei Credit Suisse und Ernst & Young (während Studium)

 

Aus- und Weiterbildungen
Kaufmännische Banklehre; dipl. Finanzanalytikerin/Vermögensverwalterin (CIIA); Masterstudium in Banking und Finance; Ausbildung zum Financial Risk Manager; CAS-Weiterbildungen im Bereich Führung/Leadership

____________

Kontakt für Medien und Investoren
 
Roman Brunner, Präsident des Bankrates -> Kontakt via Anita Schweizer, Direktwahl 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.ch / medien@tkb.ch

Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank

Mit 900 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 35 Milliarden Franken zählt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) zu den grösseren Banken der Schweiz. Das börsenkotierte Finanzinstitut ist die Thurgauer Marktführerin und offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, Firmen, Gewerbe und die öffentliche Hand. Haupteigentümer der 1871 gegründeten öffentlich-rechtlichen Anstalt ist der Kanton Thurgau. Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke Wirtschaft nimmt die TKB verantwortungsvoll wahr. Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton, bildet zahlreiche Lernende aus und engagiert sich als Sponsorin und Mäzenin für Sport, Kultur und Gesellschaft im Thurgau. Die TKB verfügt über Staatsgarantie und ein Rating von S&P Global Ratings (langfristig AA; kurzfristig A-1+).
www.tkb.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Thurgauer Kantonalbank
Bankplatz 1
8570 Weinfelden
Schweiz
E-Mail: medien@tkb.ch
Internet: www.tkb.ch
ISIN: CH0231351104
Valorennummer: 23135110
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2248826

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248826  19.12.2025 CET/CEST

