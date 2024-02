Walmart-Aktie heute optisch deutlich günstiger zu haben - Aktiensplit verantwortlich

• Walmart-Aktie deutlich billiger• Aktiensplit schlägt sich in den Kursen nieder• Walmart-Aktie immer noch in Nähe des Rekordhochs

Die Walmart-Aktie war am Freitag bei 176,25 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Im vorbörslichen NYSE-Handel am Montag sehen Anleger aber einen Kurs von 58,74 US-Dollar. Ein fundamental begründeter Kurseinbruch ist das aber nicht.

Aktie nach Aktiensplit nur optisch billiger

Dank eines am Freitag nachbörslich durchgeführten Aktiensplits, bei dem Anleger für jede ihrer gehaltenen Aktien zwei weitere ins Depot gebucht bekamen, sind nun mehr Aktien im Umlauf: Insgesamt ist die Zahl der Walmart-Aktien nach dem Aktiensplit von 2,7 Milliarden auf insgesamt 8,1 Milliarden gestiegen. Jede einzelne Aktie kostet aber dafür nun deutlich weniger als noch am vergangenen Handelstag.

Die Kapitalmassnahme, die Konzernangaben zufolge im Sinne des Walmart-Gründers Sam Walton erfolgt ist, soll vorrangig die Walmart-Mitarbeiter zum Aktienkauf animieren. Das Unternehmen ermöglicht seinen insgesamt rund 40'000 Angestellten die Teilnahme an einem Aktienkaufplan, in dessen Rahmen die Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch automatisch einen Teil ihres Gehalts in Walmart-Aktien investieren können. Die ersten 1'800 US-Dollar, die auf diesem Weg in Aktienkäufe fliessen, werden von Walmart mit 15 Prozent unterstützt, so dass sich für die teilnehmende Belegschaft ein jährlicher Bonus von 270 US-Dollar ergebe, rechnete Walmart vor der Kapitalmassnahme vor.

Aktiensplit wird herausgerechnet

Vor dem Aktiensplit war die Aktie von Walmart an der NYSE bis auf 181,34 US-Dollar gestiegen, was insbesondere den starken Quartalszahlen zu verdanken war. Rechnet man den Aktiensplit heraus, wird der Titel weiter auf hohem Niveau gehandelt.



Redaktion finanzen.ch