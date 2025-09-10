|
10.09.2025 11:07:39
Von der Leyen: Zukunft des E-Autos muss in Europa liegen
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Zukunft des Elektroautos muss nach Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Europa liegen. In einer umfassenden Rede, die den Krieg Russlands in der Ukraine, die humanitäre Krise in Gaza, die globalen Handelsbeziehungen und den Übergang zu sauberer Energie thematisierte, forderte sie im Europäischen Parlament in Strassburg, dass Europa in einem zunehmend feindlichen Umfeld seinen Platz behaupten müsse. "Täuschen Sie sich nicht, dies ist ein Kampf für unsere Zukunft", sagte sie.
Die EU-Exekutive werde sich für den Schutz einer breiten Palette von Branchen einsetzen, von Landwirten über Startups bis hin zu Herstellern von Elektrofahrzeugen. Von der Leyen verteidigte auch ihr kürzlich mit US-Präsident Trump vereinbartes Handelsabkommen und sagte, es sei eine bessere Vereinbarung, als viele der Handelsrivalen des Blocks hätten erzielen können.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2025 05:08 ET (09:08 GMT)
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX freundlich -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt ziehen zur Wochenmitte an. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}