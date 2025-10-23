Volvo Car Aktie 114382246 / SE0016844831
23.10.2025 08:32:00
Volvo Cars-Aktie: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im dritten Quartal von dem vor einiger Zeit eingeleiteten Sparprogramm profitiert.
Der seit April amtierende Chef Hakan Samuelsson will die Profitabilität des schwedischen Autoherstellers über Kostensenkungen steigern. Inklusive Beratern sollen weltweit 3.000 Verwaltungsjobs wegfallen. Das sind rund 15 Prozent aller derartigen Arbeitsplätze; ein Grossteil entfällt auf Schweden. Inklusive anderer Massnahmen will Samuelsson so insgesamt 18 Milliarden Kronen einsparen. Das kostete im Quartal weitere 1,4 Milliarden Kronen. Deswegen war Volco Cars zuletzt in den roten Zahlen; im dritten Quartal erzielte Volvo Cars auch unter dem Strich wieder einen Gewinn.
Volvo Cars gehört zum chinesischen Autokonzern Geely , der zudem den Elektroautobauer Polestar besitzt und Anteile auch am schwedischen Lkw-Bauer Volvo Group hält.
/zb/lew/mis
GÖTEBORG (awp international)